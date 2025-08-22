Habertürk
        Haberler Dünyadan Margot Robbie'den anneliğe dair ilk yorum: Hayattaki en iyi şey - magazin haberleri

        Margot Robbie'den anneliğe dair ilk yorum

        Ekim ayında oğlunu dünyaya getiren Margot Robbie'nin anneliğe dair ilk yorumu kısa ve net: Hayattaki en iyi şey

        Giriş: 22.08.2025 - 13:18 Güncelleme: 22.08.2025 - 13:18
        İlk annelik yorumu
        Margot Robbie, eşi Tom Ackerley ile ilk çocuğunu kucağına aldıktan dokuz ay sonra annelikle ilgili ilk kez konuştu. Ekim 2024'te oğlunu dünyaya getiren 35 yaşındaki 'Barbie' filmi yıldızı, Entertainment Tonight'a verdiği röportajda anne olmayı "hayattaki en iyi şey" olarak nitelendirdi.

        Avustralyalı oyuncu; "Çocukları olan birine açıklamaya çalışıyorsunuz, çünkü anlıyor. Anlamıyorsa, muhtemelen duymaktan artık çok sıkılmıştır" diye konuştu.

        Margot Robbie'nin hamilelik haberi, geçen yıl temmuz ayında çıkmış, ünlü oyuncu ve eşi Tom Ackerley ile ağustos ayı sonunda İtalya'nın Sardunya Adası'nda tatil yaparken görülmüştü.

        Ekim ayında oğullarını kucaklarına alan çift, henüz bebeklerinin adını açıklamadı.

        Margot Robbie ile Tom Ackerley, 2013'te İkinci Dünya Savaşı draması 'Aşk Uğruna'nın (Suite Française) setinde tanıştı. Margot, filmin oyuncusu; Ackerley ise yardımcı yönetmeniydi.

        Bir yıl sonra ilişkileri başlayan çift, Aralık 2016'da Avustralya'nın Byron Körfezi'nde özel bir törenle evlendi.

        Çift, ortak kurdukları yapım şirketi aracılığıyla birçok film ve dizi projesinde ortak yapımcı olarak yer alıyor.

        Margot Robbie, Colin Farrell ile başrolleri paylaştığı 'A Big Bold Beautiful Journey' adlı yeni filmiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

