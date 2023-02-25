Romalıların hali hazırda ödemekle yükümlü oldukları verginin miktarını arttıran ve antlaşmaya imza atan her iki devleti de yapacakları ticarette eşit sayan Margos Antlaşması sonuçları nelerdir? Avrupa Hun Devleti Margos Antlaşması’nı hangi devletle imzalamıştır? İşte, tüm detaylar…
Avrupa Hun Devleti Margos Antlaşması’nı Hangi Devletle İmzalamıştır?
434 yılında imzalanan Margos Antlaşması; Avrupa Hun Devleti ile Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu arasında imzalanmıştır. İki devlet arasında süregelen sorunların çözüme kavuşturulması için gelen Bizans elçileri, Margos Kalesi önünde, bizzat Attila tarafından karşılanmış ve antlaşmanın şartları belirlenmiştir.
Margos Antlaşması Nedir?
Margos Antlaşması; Avrupa Hun Devleti ile Doğu Roma İmparatorluğu arasında 434 yılında imzalanmış olan bir antlaşmadır. Attila’nın 434 yılında hükümdar olmasının ardından Avrupa Hun Devleti, Bizans İmparatorluğu’ndan ödemekte olduğu vergiyi arttırmasını istemiş; bu istek kabul edilmeyince de Hunlara bağlı birlikler, Tuna Nehri’ni aşarak bölge şehirleri üzerine akınlar gerçekleştirmiştir. Yaşanan bu gelişmeler üzerine vergilerin arttırılmasını kabul eden Bizanslılar, Avrupa Hun Devleti’ne bir elçi heyeti göndermişler; gelen bu elçi heyeti de bizzat Attila tarafından Margos Kalesi yakınlarında karşılanmıştır. İki heyet arasında yapılan görüşmelerde Attila, isteklerini bildirmiş ve imzalanacak olan Margos Antlaşması’nın maddeleri belirlenmiştir.
434 yılında imzalanan Margos Antlaşması’nın maddeleri şu şekildedir:
- Hunlar tarafından esir alınan Doğu Romalılar ve ülkelerini terk eden Hunlar; Bizans İmparatorluğu’na kabul edilmeyecektir.
- Avrupa Hunlarının elinde bulunan Doğu Romalı esir ve mülteciler için Bizans İmparatorluğu fidye ödeyecektir.
- Avrupa Hun Devleti’nin hâkimiyeti altında bulunan kavimler ile Bizans İmparatorluğu hiçbir şekilde ilişki içinde bulunmayacaktır.
- Avrupa Hun Devleti ve Bizans İmparatorluğu her tür ticari faaliyette eşit şartlara sahip olacaklardır. Belirlenmiş olan sınır kasabalarında iki taraf arasındaki ticari alış veriş devam edecek; her iki devlet belirli aralıklarla, yapılacak olan ticaret için bir araya geleceklerdir.
- Yapılan bu antlaşmanın devamlılığı sağlanacak ve her iki devlet de bu şartlara koşulsuz olarak uyacaklardır.
- Doğu Roma’nın ödemekle yükümlü olduğu ve daha önce 300 libre olarak belirlenmiş olan vergi, 700 libreye çıkarılacaktır.
Margos Antlaşması Sonuçları
434 yılında imzalanan Margos Antlaşması’nın öne çıkan sonuçları şunlardır:
- Attila tarafından sunulan tüm istekler Bizans imparatoru II. Theodosios tarafından olduğu gibi kabul edilmiştir.
- Türklerin bölgedeki üstünlüğü, Doğu Roma İmparatorluğu tarafından da kabul edilmiştir.
- Bizans tarafından ödenecek olan verginin arttırılması ile Avrupa Hun Devleti bu antlaşmadan karlı çıkmıştır.
- Doğu Roma İmparatorluğu, antlaşma hükümlerine uyarak kendine sığınan Hunları iade etmiş; iade edilen bu kişiler Attila tarafından vatana ihanet ile suçlanarak idam edilmişlerdir.
Margos Antlaşması Önemi
Doğu Roma İmparatorluğu üzerinde büyük bir baskı kurmuş olan Avrupa Hun Devleti, 434 yılında imzalanan Margos Antlaşması ile bu üstünlüğünü perçinlemiştir. Türklerin bölgedeki varlığı ve hâkimiyeti, Bizans tarafından kabul edilmiş ve Türkler bu antlaşmadan oldukça karlı çıkmışlardır.
Margos Antlaşması’nın imzalanmasından 6 yıl sonra 440 yılında, Bizans ile Avrupa Hunları arasındaki ilişkiler yeniden bozulmuştur. Bizans İmparatorluğu bu tarihten itibaren antlaşma şartlarını ihlal etmeye başlamış ve bu durum da iki devleti tekrar karşı karşıya getirmiştir.