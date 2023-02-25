Romalıların hali hazırda ödemekle yükümlü oldukları verginin miktarını arttıran ve antlaşmaya imza atan her iki devleti de yapacakları ticarette eşit sayan Margos Antlaşması sonuçları nelerdir? Avrupa Hun Devleti Margos Antlaşması’nı hangi devletle imzalamıştır? İşte, tüm detaylar…

Avrupa Hun Devleti Margos Antlaşması’nı Hangi Devletle İmzalamıştır?

434 yılında imzalanan Margos Antlaşması; Avrupa Hun Devleti ile Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu arasında imzalanmıştır. İki devlet arasında süregelen sorunların çözüme kavuşturulması için gelen Bizans elçileri, Margos Kalesi önünde, bizzat Attila tarafından karşılanmış ve antlaşmanın şartları belirlenmiştir.

Margos Antlaşması Nedir?

Margos Antlaşması; Avrupa Hun Devleti ile Doğu Roma İmparatorluğu arasında 434 yılında imzalanmış olan bir antlaşmadır. Attila’nın 434 yılında hükümdar olmasının ardından Avrupa Hun Devleti, Bizans İmparatorluğu’ndan ödemekte olduğu vergiyi arttırmasını istemiş; bu istek kabul edilmeyince de Hunlara bağlı birlikler, Tuna Nehri’ni aşarak bölge şehirleri üzerine akınlar gerçekleştirmiştir. Yaşanan bu gelişmeler üzerine vergilerin arttırılmasını kabul eden Bizanslılar, Avrupa Hun Devleti’ne bir elçi heyeti göndermişler; gelen bu elçi heyeti de bizzat Attila tarafından Margos Kalesi yakınlarında karşılanmıştır. İki heyet arasında yapılan görüşmelerde Attila, isteklerini bildirmiş ve imzalanacak olan Margos Antlaşması’nın maddeleri belirlenmiştir.

434 yılında imzalanan Margos Antlaşması’nın maddeleri şu şekildedir: