Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Erdoğan, toplantının sonlarına doğru şunları söyledi: "Teröristler çukur eylemleri sırasında etek giyip yüzlerine yemeni takarak saklanmışlardı. Barış Pınarı Harekatı başladığında ise korkakların ne olduğunu bir daha gördük. Operasyon alanı dışındaki sınır şehirlerimize Suriye topraklarından attıkları bombalarla gösterdiler. Tabi kahraman güvenlik güçlerimizin ve Suriye Milli Ordusu'nun karşısına çıkmaya cesaret edemeyen hainler sivilleri hedef aldılar. Bu saldırılarda 22 sivil vatandaşımız şehit oldu. 189'u da yaralandı. İşte bunlardan biri de değerli kardeşlerim Mardin Nusaybin'de şehit olan Mehmet Şirin Demir kardeşimizdi."

"Şimdi önümde gördüğünüz şu saksı onun kabrindeki topraktan yapılmış. Kızı da bunu bana getirdi. Ben şimdi kızını da huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Esnaf olan Mehmet kardeşimiz sınır ötesinden atılan bir havan mermisi ile yaralananlara yardım ederken ikinci havan mermisinin hedefi olmuş ve şehadet mertebesine erişmişti. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Mehmet kardeşimiz şehadetinden bir süre önce kızı Gülay'a bir çiçek hediye etmişti. Gülay kızımıza babası şu ifadeyi kullanmış, Gülay da bunu bana söyleyince gerçekten burada bir dervişlik yatıyor demiştim. O ifadede çok anlamlıydı. 'Yarası olmayanın yari olmaz' ifadesiydi. Evet Gülay kızımızın bir baba yarası var. Ama işte bu salonda onun yarasına yarenlik eden, her kökenden her şehirden her meşrepten yüzlerce kardeşi de var. Gülay kızımız görevi gereği gittiği 81 vilayetimizden aldığı topraklara babasının mezarından da getirdiği toprağı ilave ederek gözü gibi baktığı bu çiçeği bize hediye etti. Kızımız 81 vilayetten bu toprakları toplarken babası ona 'bu ülkenin her yeri senin memleketin, vatanına bayrağına sahip çık' diye nasihat etmiştir."

"Biz de şehidimizin ve onun biricik kızının emaneti olan birliğimizin beraberliğimizin kardeşliğimizin sembolü gördüğümüz bu çiçeği evimizin ve kalbimizin en mütena köşesine yerleştirdik. Şehit yakınları ve gazilerimiz başımızın tacıdır. Onların her meselesiyle ilgilenmek en başta gelen görevimizdir. Bazı gazilerimizin vazife malulü aylığıyla ilgili teknik sıkıntılar vardır. Bu sıkıntıları çözecek yasal düzenleme en kısa sürede o da meclise geliyor. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından kuruluşuna karar verdiğimiz Türkiye Şehit Yakınları ve Gazileri Dayanışma Vakfı'nın yönetimi de bu arada oluşturuldu. Şehit yakınları ve gazilerin kullanacakları kaynak da vakfımızın hesabına aktarıldı."

Konuşmada söz alan şehit kızı Gülay Demir de "Babam ve diğer tüm şehit ve gazilerimiz üzerine söylenecek o kadar çok şey var ki. Ama sanırım burada ne söylersem söyleyeyim, kelimeler mahcup ve boynu bükük kalacak. Kürt çocukları üzerinden evet senelerce tiyatrolar yapıldı. Filmler çevrildi. Ama artık bilinmelidir ki bu filmler vizyona girmiyor. Kürt çocukları kendi senaryolarıyla kendi filmlerinin kahramanları oluyorlar. Ben Türkiye'nin incisi Mardin'de doğup büyümüş bir Kürt kızıyım. 81 ilin her ili benim memleketim. Babamdan birçok şey öğrendim evet yaram var ama Elhamdülillah yaren olan da var. Bir insanın kalbini kırmanın bir insanın canını almak kadar günah olduğunu babamdan öğrendim. Buradan bütün cesur şehit çocuklarına babalarının ardından ayakta duran yiğit kızlara selamlarımı gönderiyorum. " ifadelerini kullandı.