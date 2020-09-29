Mardin’de 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik, İstanbul ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen ikna çalışmaları neticesinde, iki teröristin Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, teslim olan teröristlerden birinin 2015 yılında örgüte katıldığı ve Suriye'de faaliyet gösterdiği bilgisine yer verildi.

Öte yandan, 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 170'e yükseldi.