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        Haberler Gündem Güncel Mardin haberleri: Facia kıl payı! Okul tatil edildi! | Son dakika haberleri

        Facia kıl payı! Okul tatil edildi!

        Mardin'de yeni açılan yolun bir bölümü ile istinat duvarı, Şehit Pilot Teğmen Ayfer Gök Ortaokulu'nun bahçesine çöktü. Faciadan dönülen olay sonrasında okulda eğitim ve öğretime ara verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:21 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:30
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        Facia kıl payı! Okul tatil edildi!
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde yeni açılan yolun bir bölümü ile istinat duvarı, okulun arka bahçesine çöktü.

        DHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde, Artuklu ilçesi Diyarbakır Kapı Mahallesi Yeni Yol Caddesi'nde meydana geldi.

        İnşaatı devam eden bir alışveriş merkezinin tarihi 1'inci Cadde'ye giden yolu kapatmasıyla alternatif olarak açılan yol, istinat duvarıyla beraber Şehit Pilot Teğmen Ayfer Gök Ortaokulu'nun bahçesine çöktü.

        ÖĞRENCİLER BAŞKA OKULLARA YÖNLENDİRİLDİ

        İhbarla bölgeye sevk edilen Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini alıp, hafriyat kaldırma çalışması başlattı. Çökme meydana gelen yol, araç ve yaya trafiğine kapatılırken, çalışma nedeniyle okulda eğitim ve öğretime ara verildiği öğrenildi. Çökme nedeniyle yolun altında boşluklar oluşurken, trafiğe kapatılan caddede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        Öte yandan bazı veliler, çocuklarının genellikle okulun arka bahçesinde piknik yaptığını, çökme anının gece yaşanmasının olası facianın önüne geçtiğini belirtti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, mağdur olmamaları için okulda eğitim gören öğrencilerin, bir süre çevredeki diğer okullarda eğitim hayatına devam edeceğini belirtti.

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