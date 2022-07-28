Mardin'de taşlı sopalı kavga: 1'i polis 6 yaralı

DHA

Mardin'in Derik ilçesinde dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada, 1'i kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalıştı. DHA'nın haberine göre; polisin havaya ateş ederek tarafları ayırdığı kavgada atılan taşlardan biri başına isabet eden polis memuru M.A. ile birlikte H.A. (60), İ.A. (35), A A. (17), R.A. (40) ve H.A. (25) yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne, ardından Mardin ve Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis kavgaya karıştığı belirlenen bazı kişileri gözaltına aldı.