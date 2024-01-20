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        Haberler Gündem Güvenlik Mardin'de şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

        Mardin'de şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, sosyal medyada şehitlere yönelik provokatif amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 05:50 Güncelleme: 20.01.2024 - 05:54
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        Şehitlere yönelik provokatif paylaşıma tutuklama
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        Mardin'de, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere yönelik suç içeren paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada bir hesaptan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan 9 askerle ilgili provokatif paylaşımlar yapıldığını tespit etti.

        AA'nın haberine göre; ekipler, paylaşımların Kızıltepe ilçesindeki bir kişi tarafından yapıldığını belirleyerek, şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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