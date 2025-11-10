Mardin'de kavga ettiği kişi, otomobille çarpıp öldürdü

Nusaybin ilçesindeki Çağ Çağ Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında taraflardan birinin otomobil ile çarptığı Kudbettin Akyüz (59) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; Akyüz, ambulansla kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.