Mardin'de hortum mağdurlarına çadır

Mardin Büyükşehir'den hortum mağdurlarına çadır desteği
Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Derik ilçesine bağlı Bayırköy ve Kayacık mahallelerinde meydana gelen hortum sonrası zarar gören vatandaşlara çadır desteğinde bulundu
Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen hortumun ardından bazı vatandaşlara ait hayvan barınakları tahrip olurken, vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti.
Yapılan incelemelerin ardından, hayvanların barınma ihtiyacını karşılamak üzere hortumdan etkilenen vatandaşlara çadır desteği sağlandı. Çadır yardımları, bölgedeki hayvanların güvenli bir şekilde barınmasını sağlarken, vatandaşlar da verilen destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.