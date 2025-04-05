Mardin'de hortum mağdurlarına çadır

Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen hortumun ardından bazı vatandaşlara ait hayvan barınakları tahrip olurken, vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti.

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Yapılan incelemelerin ardından, hayvanların barınma ihtiyacını karşılamak üzere hortumdan etkilenen vatandaşlara çadır desteği sağlandı. Çadır yardımları, bölgedeki hayvanların güvenli bir şekilde barınmasını sağlarken, vatandaşlar da verilen destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.