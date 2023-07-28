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        Haberler Gündem Mardin'de devrilen su tankerinin altında kalan kişi öldü - Güncel haberler

        Mardin'de devrilen su tankerinin altında kalan kişi öldü

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen su tankerinin altında kalan kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 19:32
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        Mardin'de su tankeri devrildi: 1 ölü
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        Alınan bilgiye göre, Demirtepe Mahallesi'nde Abdulbaki Onam (41) iş yerindeki su tankerine su koymak için üzerine çıktı.

        Tankerin devrilmesi sonucu altında kalan Onam, ağır yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, tankerin altında sıkışan Onam'ı çıkararak Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Mardin Devlet Hastanesine sevk edilen Onam, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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