Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Mardin'de DEM Partili Kızıltepe Belediye Başkanı İpek, partisinden istifa etti | Son dakika haberleri

        Mardin'de DEM Partili Kızıltepe Belediye Başkanı İpek, partisinden istifa etti

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinin Belediye Başkanı Zeyni İpek, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden (DEM Parti) istifa ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 20:25 Güncelleme: 25.12.2024 - 20:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM Partili İpek, partisinden isitifa etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        İpek, yaptığı yazılı açıklamada, DEM Parti'den istifa ettiğini, bugünden itibaren belediye başkanlığı görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı aldığını kaydetti.

        "DEM Parti ilkeleri için yaklaşık 35 yıl boyunca büyük özveri ve heyecanla hizmette bulundum." ifadesini kullanan İpek, partisince yapılan ön seçimde Kızıltepe Belediye Başkanlığına aday gösterilmeye layık görüldüğünü belirtti.

        İpek, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde belediye başkanı seçilip, göreve başladığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

        "Belediye bünyesinde beraber çalışmaya başladığım bazı kişiler tarafından bazı özel görüntülerin medyada paylaşılacağı tehdidine maruz kaldım. Şahsım nezdinde belediye yönetimini ele geçirmeyi hedef alan bu kumpas ve komployu ortadan kaldırmak ve bu kişilerle mücadele etmek adına, istemesem de üyesi olduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden istifa etme mecburiyetim hasıl olmuştur. Bu noktada en büyük iradenin halkın iradesi olduğuna inanıyorum. Bu irade ile var oldum, var olmaya devam edeceğim. Görevimi de değerli Kızıltepe halkına bağımsız olarak sunacağımı saygıyla bildiririm."

        Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek, 8 Ağustos'ta da DEM Parti'den istifa ettiğini açıklamış, 10 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada ise istifa kararını resmileştirmediğini belirterek, partinin başlattığı disiplin soruşturması sürecinde Kızıltepe Belediye Başkanlığı vekaletini meclis içerisinde belirlenecek olan bir kişiye devredeceğini ifade etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 kişiyi öldüren 4 kardeş samanlıkta yakalandı
        2 kişiyi öldüren 4 kardeş samanlıkta yakalandı
        Lavrov: Nükleer savaşın kazananı olmaz
        Lavrov: Nükleer savaşın kazananı olmaz
        Burak Yılmaz ve Belözoğlu HT Spor'da!
        Burak Yılmaz ve Belözoğlu HT Spor'da!
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        2025 hisse çeşitlendirme yılı olacak
        2025 hisse çeşitlendirme yılı olacak
        Birleşik Krallık Ordusundan tarihi buluş
        Birleşik Krallık Ordusundan tarihi buluş
        İsmail'e Portekiz'den dev talip!
        İsmail'e Portekiz'den dev talip!
        25 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        25 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        Türkiye Somali’de “Uzay Üssü” kuracak!
        Türkiye Somali’de “Uzay Üssü” kuracak!
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        En çok kazandıran sektörler
        En çok kazandıran sektörler
        Yeni gözde Mikautadze
        Yeni gözde Mikautadze
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Habertürk Anasayfa