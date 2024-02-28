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        Haberler Sağlık Mardin'de boğazına madeni para kaçan öğrenciyi öğretmen kurtardı

        Mardin'de boğazına madeni para kaçan öğrenciyi öğretmen kurtardı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir öğretmen, boğazına madeni para kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 12:06 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:06
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        Mardin'de boğazına madeni para kaçan öğrenciyi öğretmen kurtardı
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        Selahaddin Eyyübi İlkokulunda 3. sınıf öğrencisi Atiye Özgün'ün nefes alamadığını fark eden sınıf öğretmeni, meslektaşlarından yardım istedi.

        İlk yardım bilgisi olan öğretmenlerden Ferhat Erol, Özgün'e Heimlich manevrası uyguladı. Öğretmenin yaptığı müdahale sonrası boğazından madeni para çıkan öğrenci, rahat nefes almaya başladı.

        Yaşananlar, okuldaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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