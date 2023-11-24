Marcus Rashford Galatasaray maçında yok!
UEFA, Kopenhag maçında kırmızı kart gören Marcus Rashford'a 1 maç ceza verdi. İngiliz futbolcu, çarşamba günü oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Giriş: 24.11.2023 - 19:44 Güncelleme: 24.11.2023 - 19:44
Manchester United formasıyla Kopenhag maçında kırmızı kart gören Marcus Rashford'un cezası belli oldu.
UEFA, İngiliz futbolcuya 1 maç ceza verildiğini açıkladı.
Rashford, Manchester United'ın temsilcimiz Galatasaray ile 29 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da yapacağı Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecek.