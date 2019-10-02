02 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2´nci maçında yarın Medipol Başakşehir´e konuk olacak olan Almanya Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach´ta teknik direktör Marco Rose ve futbolcu Oscar Wendt maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli teknik adam muhtemel ilk 11´lerine yakın bir kadroyla sahada yer alacaklarını vurgularken, "Bu maça gelmeden iki başarılı maçımız oldu ve bu kadroya benzer bir formasyonla oynayacağız. Hoffenheim maçındaki başarı aşikar ve o şekilde bir hazırlığımız oldu. Kendimizi ona göre hazırlayacağız. Her iki takım da Avrupa Ligi´ne mağlubiyetle başladı ve hazırlık maçı gibiydi. Baskılı oynayacağız. İki takım için de iyi bir maç olsun istiyoruz. 4-3-3 saha dizilişiyle oynayacağız" dedi.
"RAFFAEL İYİ BİR OYUNCU"
Takımın tecrübeli isimlerinden Raffael´in çok önemli bir oyuncu olduğuna değinen Rose, "İyi bir oyuncu, mutlaka kullanacağız. Formda bir oyuncu. İtiraz etmeyen, iyi şekilde sahada yer alan ve başarılı bir oyuncu, sahada olacaktır" diye konuştu.
"MAMADOU´YU MAÇTA DÜŞÜNEBİLİRİZ"
Marco Rose, sakatlıktan dönen Mamadou Doucoure´ye takımda daha çok görev vereceğini vurgulayarak, "Zor bir süreç geçirdi. 45 dakikanın altında forma giydi. İyileşmeye doğru gidiyor ve kadroda yer alacak gibi duruyor, onu maçta düşünebiliriz" dedi.
Grupta ilk 2´ye girerek yollarına devam edeceklerini belirten teknik adam, "Hedefimizde öncelikle 6 maç var ve ilk 2´ye girerek puanlar almalıyız. Buraya da puan alabilmek için geldik" açıklamasında bulundu.
WENDT: GALİP AYRILMAK İSTİYORUZ"
Wendt takının 30´uncu Avrupa maçına çıkacağını söylerken, "Uluslararası bir maça çıkacağımız için çok mutluyuz, bunu uzun zaman bekledik. Çok önemli. Maça da iyi hazırlandık iki galibiyet aldık maçtan önce kendimizi hazır hissediyoruz, sahada baskılı oynayacağız ve iyi bir galibiyet alıp ayrılmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
"REKABET TAKIMA YANSIYOR"
Wendt sol bek mevkisinde forma rekabeti verdiği Ramy Bensebaini hakkında, "Ramy rakip değil. Onunla aynı takımda olmak beni de ileriye götürüyor. Her ikimiz için de rekabet iyi ve oyunumuza yansıyor" diye konuştu.
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