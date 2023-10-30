Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!
Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihinin değiştiğini açıkladı. 10-17 Aralık tarihinde yapılacak seçimin 26 Kasım - 3 Aralık tarihlerine alındığını duyuruldu
Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla seçim tarihinin öne alındığını duyurdu.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, seçimin 26 Kasım'da yapılacağı belirtildi. Bu tarihte çoğunluk sağlanamazsa seçim 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
Beşiktaş daha önce seçim tarihlerini 10-17 Aralık olarak duyurmuştu.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirilme tarihleri, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda görülen lüzum üzerine öne çekilmiştir.
Bu doğrultuda;
Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 25 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. 25 Kasım Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 2 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır.
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü yapılacaktır. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir.
Kongre Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."