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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!

        Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihinin değiştiğini açıkladı. 10-17 Aralık tarihinde yapılacak seçimin 26 Kasım - 3 Aralık tarihlerine alındığını duyuruldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 19:19 Güncelleme: 30.10.2023 - 19:23
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        Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!
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        Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla seçim tarihinin öne alındığını duyurdu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, seçimin 26 Kasım'da yapılacağı belirtildi. Bu tarihte çoğunluk sağlanamazsa seçim 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

        Beşiktaş daha önce seçim tarihlerini 10-17 Aralık olarak duyurmuştu.

        İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

        "Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirilme tarihleri, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda görülen lüzum üzerine öne çekilmiştir.

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        Bu doğrultuda;

        Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 25 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. 25 Kasım Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 2 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır.

        Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü yapılacaktır. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir.

        Kongre Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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