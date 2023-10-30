Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarında Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları şiddetini artırarak devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri harekat çalışmaları sürerken, Gazze'deki hükümet İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldığını kaydetti
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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldığını bildirdi.
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Hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail saldırılarının başladığı günden bu yana Gazze Şeridi'ne 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı." ifadeleri kullanıldı.
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Saldırıların büyük bir yıkıma, 10 binden fazla kişinin ölmesi ve yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.
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CAN KAYBI 8 BİNİ GEÇTİ
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 301 artarak 8 bin 306'ya yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 236'sı kadın.
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İSRAİL'İN ASKERİ OPERASYON HAZIRLIKLARI
İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri operasyon hazırlıkları sürerken, İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'ye yönelik operasyonlarını planlı bir şekilde ilerlettiklerini söyledi.
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Hagari, plana göre aşamalı bir şekilde ilerlediklerini kaydetti.
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İSRAİL'DEN HASTANEYİ BOMBALAMA TEHDİDİ
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 12 bin kişinin sığındığı Kudüs Hastanesi'nin çevresindeki yerleri gece boyunca bombaladı.
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Filistin haber ajansı WAFA'nın, savaşın 24'üncü gününün başlangıcında bölgedeki kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları gece boyunca Kudüs Hastanesi'nin çevresindeki yapıları yoğun bombardımana maruz bıraktı.
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Güvenli olduğu düşüncesiyle Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi'ne sığınan 12 bin kişi, bombalama sırasında zor anlar yaşadı.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.