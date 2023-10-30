Fenerbahçe'de İsmail Kartal fırtınası! Aykut Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'un rekorunda
İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki üçüncü dönemine muhteşem bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler, Kartal yönetiminde bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı 19 maçı da kazanırken, deneyimli teknik adam da rekorları bir bir kırmaya başladı.
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Siltaş Yapı Pendikspor'u 5-0 yenen Fenerbahçe'de İsmail Kartal rüzgarı esiyor.
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Sarı-lacivertli ekipteki üçüncü dönemini yaşayan deneyimli teknik adam, oynattığı futbol ve aldığı sonuçlarla adından söz ettiriyor.
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Bu sezon ligde 10, Avrupa'da ise 9 müsabakaya çıkan ve oynadığı toplam 19 resmi maçın tamamını kazanan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın performansı dikkatlerden kaçmıyor.
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Henüz sezonun başında birçok rekoru kıran 62 yaşındaki çalıştırıcı, bazı rekorlara da ortak olmayı başardı.
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Bu sezon takımına yaşattığı başarılara bir yenisini daha ekleyen İsmail Kartal, üst üste 10. lig maçını kazanarak Aykut Kocaman'a ait bir sezon içinde üst üste galip gelme rekorunu egale etti.
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KOCAMAN 2010-2011'DE REKOR KIRMIŞTI
Fenerbahçe'de Türk teknik adamlar içinde bir sezon içinde üst üste galibiyet kazanma rekoruna Aykut Kocaman sahip olmuştu.
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Sarı-lacivertlilerin şampiyonluğa ulaştığı 2010-2011 sezonunun ikinci yarısında 18 karşılaşmada 17 galibiyet sevinci yaşayan Kocaman, bu süreçte 10 maçlık galibiyet serisi yakalayarak Türk teknik direktörler içinde bu alanda zirveye kurulmuştu.
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İsmail Kartal, bu sezon ligde üst üste 10 maç kazanarak Kocaman'a ait bu rekoru egale etmeyi başardı.
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Öte yandan Kartal'ın, bir önceki dönemindeki son maçından da bir galibiyeti bulunuyor.
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GÖZÜ DAUM'UN REKORUNDA
İsmail Kartal, ligde 2 galibiyet daha alması durumunda Fenerbahçe tarihine geçecek.
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Alman çalıştırıcı Christoph Daum, sarı-lacivertli ekibin başında bir sezon içinde 12 maçla üst üste en çok galibiyet alan teknik direktör konumunda bulunuyor.
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2005-2006 sezonunun 3. haftasında başlayan galibiyet serisi, 15. haftada Trabzonspor maçıyla sona ermişti ve sarı-lacivertliler bu süreçte üst üste 12 maçtan galibiyetle ayrılmıştı.
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İsmail Kartal, takımıyla 2 maç daha kazanması durumunda Daum'a ait rekora ortak olacak.
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PUAN ORTALAMASI HER HAFTA YÜKSELİYOR
İsmail Kartal, ligdeki puan ortalamasıyla da dikkati çekiyor.
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Ligde bu sezon Çaykur Rizespor maçının ardından puan ortalamasını 2,30'un üzerine çıkaran Kartal, sarı-lacivertli ekibin başında en az 10 maça çıkan teknik adamlar içinde zirveye kurulmuştu.
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İsmail Kartal, Çaykur Rizespor maçından sonra geçen süreçte hanesine 3 galibiyet daha yazdırarak, puan ortalamasını 2,33'e yükseltmeyi başardı.
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Kartal yönetiminde Fenerbahçe ligde 62 maç yaparken, 44 galibiyet, 13 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.
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Fenerbahçe tarihinde Kartal'dan daha başarılı puan ortalamasına sahip tek teknik adam ise sarı-lacivertli ekiple 1995-1996 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Brezilyalı çalıştırıcı Carlos Alberto Parreira.
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Parreira, söz konusu sezonda takımıyla 34 maça çıkarken, 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 2,47 puan ortalamasına ulaşmıştı.