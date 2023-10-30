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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de İsmail Kartal fırtınası! Aykut Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'un rekorunda - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de İsmail Kartal fırtınası! Aykut Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'un rekorunda

        İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki üçüncü dönemine muhteşem bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler, Kartal yönetiminde bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı 19 maçı da kazanırken, deneyimli teknik adam da rekorları bir bir kırmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 11:57 Güncelleme: 30.10.2023 - 11:57
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Siltaş Yapı Pendikspor'u 5-0 yenen Fenerbahçe'de İsmail Kartal rüzgarı esiyor.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Sarı-lacivertli ekipteki üçüncü dönemini yaşayan deneyimli teknik adam, oynattığı futbol ve aldığı sonuçlarla adından söz ettiriyor.

        • 3

          Bu sezon ligde 10, Avrupa'da ise 9 müsabakaya çıkan ve oynadığı toplam 19 resmi maçın tamamını kazanan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın performansı dikkatlerden kaçmıyor.

        • 4

          Henüz sezonun başında birçok rekoru kıran 62 yaşındaki çalıştırıcı, bazı rekorlara da ortak olmayı başardı.

        • 5

          Bu sezon takımına yaşattığı başarılara bir yenisini daha ekleyen İsmail Kartal, üst üste 10. lig maçını kazanarak Aykut Kocaman'a ait bir sezon içinde üst üste galip gelme rekorunu egale etti.

        • 6

          KOCAMAN 2010-2011'DE REKOR KIRMIŞTI

          Fenerbahçe'de Türk teknik adamlar içinde bir sezon içinde üst üste galibiyet kazanma rekoruna Aykut Kocaman sahip olmuştu.

        • 7

          Sarı-lacivertlilerin şampiyonluğa ulaştığı 2010-2011 sezonunun ikinci yarısında 18 karşılaşmada 17 galibiyet sevinci yaşayan Kocaman, bu süreçte 10 maçlık galibiyet serisi yakalayarak Türk teknik direktörler içinde bu alanda zirveye kurulmuştu.

        • 8

          İsmail Kartal, bu sezon ligde üst üste 10 maç kazanarak Kocaman'a ait bu rekoru egale etmeyi başardı.

        • 9

          Öte yandan Kartal'ın, bir önceki dönemindeki son maçından da bir galibiyeti bulunuyor.

        • 10

          GÖZÜ DAUM'UN REKORUNDA

          İsmail Kartal, ligde 2 galibiyet daha alması durumunda Fenerbahçe tarihine geçecek.

        • 11

          Alman çalıştırıcı Christoph Daum, sarı-lacivertli ekibin başında bir sezon içinde 12 maçla üst üste en çok galibiyet alan teknik direktör konumunda bulunuyor.

        • 12

          2005-2006 sezonunun 3. haftasında başlayan galibiyet serisi, 15. haftada Trabzonspor maçıyla sona ermişti ve sarı-lacivertliler bu süreçte üst üste 12 maçtan galibiyetle ayrılmıştı.

        • 13

          İsmail Kartal, takımıyla 2 maç daha kazanması durumunda Daum'a ait rekora ortak olacak.

        • 14

          PUAN ORTALAMASI HER HAFTA YÜKSELİYOR

          İsmail Kartal, ligdeki puan ortalamasıyla da dikkati çekiyor.

        • 15

          Ligde bu sezon Çaykur Rizespor maçının ardından puan ortalamasını 2,30'un üzerine çıkaran Kartal, sarı-lacivertli ekibin başında en az 10 maça çıkan teknik adamlar içinde zirveye kurulmuştu.

        • 16

          İsmail Kartal, Çaykur Rizespor maçından sonra geçen süreçte hanesine 3 galibiyet daha yazdırarak, puan ortalamasını 2,33'e yükseltmeyi başardı.

        • 17

          Kartal yönetiminde Fenerbahçe ligde 62 maç yaparken, 44 galibiyet, 13 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

        • 18

          Fenerbahçe tarihinde Kartal'dan daha başarılı puan ortalamasına sahip tek teknik adam ise sarı-lacivertli ekiple 1995-1996 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Brezilyalı çalıştırıcı Carlos Alberto Parreira.

        • 19

          Parreira, söz konusu sezonda takımıyla 34 maça çıkarken, 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 2,47 puan ortalamasına ulaşmıştı.

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