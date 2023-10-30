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        Haberler Dünya Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze, Vize serbestisi ve Gümrük Birliği mesajı

        Bakan Fidan, AB Delegasyonu Başkanı ve AB ülkelerinin büyükelçilerini kabul etti

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün, AB Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçilerini kabul etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 16:30 Güncelleme: 30.10.2023 - 16:31
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        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
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        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan AB Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ile AB üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçilerini kabul etti.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Görüşmede Bakan Fidan muhataplarına şu mesajları verdi:

        AB ahde vefa ilkesine uygun hareket etmeli. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi sağlanması önceliğimiz.

        -AB’nin, ilişkilerin yeniden canlandırılabilmesi için Türkiye’nin üyelik sürecinde, “ahde vefa ilkesi” uyarınca hareket etmesi gerekiyor.

        -Biz bu konudaki kararlılığımızı ortaya koyduk. AB’den verilen olumlu mesajları önemsiyoruz ancak bunların hayata da geçirilmesi lazım.

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        -Türkiye ile AB arasındaki diyalog ve işbirliği mekanizmalarına işlevsellik kazandırılması gerekiyor.

        -Gümrük Birliği’nin yenilenmesi ve vatandaşlarımıza vize serbestisi sağlanması bizim için başlıca öncelik alanlarıdır.

        -Vize serbestisinin hayata geçirilmesi için AB’nin samimi bir çaba ortaya koyması gerekiyor.

        Vatandaşlarımızın vize almalarını geciktiren engeller kaldırılmalı

        -Aynı zamanda, vatandaşlarımızın vize almalarını geciktiren engellerin hemen kaldırılmasını, verilen vizelerin çok girişli ve uzun vadeli olmasını bekliyoruz.

        -Türkiye’nin AB’nin yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm çalışmalarına katılması, bu alanlarda AB’nin başarı şansını artıracak, AB’yle gümrük birliği olan tek aday ülke ve AB ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğini derinleştirecektir.

        -Düzensiz göçle mücadele konusunda, AB’nin 18 Mart mutabakatının gereklerini yerine getirmesi ve daha fazla yük paylaşması gerekiyor.

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        -Terörle mücadele konusunda daha güçlü bir işbirliği içinde olmamız lazım.

        -Türkiye, çevremizdeki sorunların çözümünde son derece önemli bir rol oynuyor. AB’nin Türkiye’ye vizyoner bir bakış açısıyla yaklaşmasını, küçük siyasi hesapları bir yana bırakmasını umuyoruz.

        -Sivilleri hedef alan saldırılar derhal durmalı, ateşkes ilan edilmeli

        -Gazze’deki gelişmeler: Sivilleri hedef alan saldırılar kabul edilemez, hemen durmalı ve ateşkes ilan edilmelidir. Gazze’ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması gerekiyor.

        -Çatışmanın bölgesel düzeye ulaşmasını engellememiz lazım. Kabul edilmiş parametreler çerçevesinde ve iki devletli çözümü hedefleyen barış sürecinin biran önce başlaması lazım. Bu bağlamda, garantörlük mekanizmasından yararlanılabileceği kanaatindeyiz.

        -Bazı Avrupa ülkelerinde Filistini destekleyen gösterilerin yasaklanmasına yönelik adımlar atılırken, kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’i hedef alan saldırılara ifade özgürlüğü gerekçesiyle izin verilmesi, çifte standarttır.

        Toplantıda Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Ukrayna’daki savaş gibi güncel konular da gündeme geldi.

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