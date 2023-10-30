Bakan Fidan, AB Delegasyonu Başkanı ve AB ülkelerinin büyükelçilerini kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün, AB Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçilerini kabul etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan AB Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ile AB üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçilerini kabul etti.
Görüşmede Bakan Fidan muhataplarına şu mesajları verdi:
AB ahde vefa ilkesine uygun hareket etmeli. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi sağlanması önceliğimiz.
-AB’nin, ilişkilerin yeniden canlandırılabilmesi için Türkiye’nin üyelik sürecinde, “ahde vefa ilkesi” uyarınca hareket etmesi gerekiyor.
-Biz bu konudaki kararlılığımızı ortaya koyduk. AB’den verilen olumlu mesajları önemsiyoruz ancak bunların hayata da geçirilmesi lazım.
-Türkiye ile AB arasındaki diyalog ve işbirliği mekanizmalarına işlevsellik kazandırılması gerekiyor.
-Gümrük Birliği’nin yenilenmesi ve vatandaşlarımıza vize serbestisi sağlanması bizim için başlıca öncelik alanlarıdır.
-Vize serbestisinin hayata geçirilmesi için AB’nin samimi bir çaba ortaya koyması gerekiyor.
Vatandaşlarımızın vize almalarını geciktiren engeller kaldırılmalı
-Aynı zamanda, vatandaşlarımızın vize almalarını geciktiren engellerin hemen kaldırılmasını, verilen vizelerin çok girişli ve uzun vadeli olmasını bekliyoruz.
-Türkiye’nin AB’nin yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm çalışmalarına katılması, bu alanlarda AB’nin başarı şansını artıracak, AB’yle gümrük birliği olan tek aday ülke ve AB ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğini derinleştirecektir.
-Düzensiz göçle mücadele konusunda, AB’nin 18 Mart mutabakatının gereklerini yerine getirmesi ve daha fazla yük paylaşması gerekiyor.
-Terörle mücadele konusunda daha güçlü bir işbirliği içinde olmamız lazım.
-Türkiye, çevremizdeki sorunların çözümünde son derece önemli bir rol oynuyor. AB’nin Türkiye’ye vizyoner bir bakış açısıyla yaklaşmasını, küçük siyasi hesapları bir yana bırakmasını umuyoruz.
-Sivilleri hedef alan saldırılar derhal durmalı, ateşkes ilan edilmeli
-Gazze’deki gelişmeler: Sivilleri hedef alan saldırılar kabul edilemez, hemen durmalı ve ateşkes ilan edilmelidir. Gazze’ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması gerekiyor.
-Çatışmanın bölgesel düzeye ulaşmasını engellememiz lazım. Kabul edilmiş parametreler çerçevesinde ve iki devletli çözümü hedefleyen barış sürecinin biran önce başlaması lazım. Bu bağlamda, garantörlük mekanizmasından yararlanılabileceği kanaatindeyiz.
-Bazı Avrupa ülkelerinde Filistini destekleyen gösterilerin yasaklanmasına yönelik adımlar atılırken, kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’i hedef alan saldırılara ifade özgürlüğü gerekçesiyle izin verilmesi, çifte standarttır.
Toplantıda Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Ukrayna’daki savaş gibi güncel konular da gündeme geldi.