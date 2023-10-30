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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Emre Kocadağ'dan başkanlık sinyali! - Beşiktaş Haberleri

        Emre Kocadağ'dan başkanlık sinyali!

        Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Gaziantep FK maçı sonrası başkanlık seçimi ve şampiyonluk şansıyla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 23:20 Güncelleme: 30.10.2023 - 23:20
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        Emre Kocadağ'dan başkanlık sinyali!
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        Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Gaziantep FK maçı sonrası başkanlık seçimi ve şampiyonluk şansıyla ilgili açıklamada bulundu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        "ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

        Emre Kocadağ yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum. Beşiktaş olarak içinde bulunduğumuz talihsiz sürecin ardından beyaz bir sayfa açmak istiyoruz. Beşiktaş camiası 120 yıllık bir camia. Bu camianın ayağa kalması gereken unsurları var. Bu camianın ayağa kalkması için elimden geleni yapacam. Kapalı kapılar ardından lobi yapmaya çalışan, Beşiktaş'ın zarar görmesi için çalışan hepsinden bu camia olarak hesap soracağız. Biz, arkadaşlarımızla bereber ne gerekiyorsa yapacağız. Beşiktaş hiçbir zaman sahipsiz kalmaz." dedi.

        "KARA BULUTLARIN FARKINDAYIM"

        "Başkanlığa aday mısınız?" sorusuna Kocadağ, "Ben Beşiktaş camiasının üzerinde dolaşan kara bulutların farkındayım. Bunun dağılması için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Bu ligi dizayn etmeye çalışan, şampiyonluğu iki takım arasında paylaştırmaya çalışanlardan hesap soracağız. Bugün bile, Beşiktaş 10 puan gerideyken hakemlerin yaptığı ortada. Elimizden geleni yapmaya her zaman hazırız." ifadelerini kullandı.

        "CAMİA OLARAK BİR ARAYA GELELİM"

        Şampiyonluk yarışıyla ilgili ise, "Bu fark neden kapanmasın? 11 puan da kapanır, 15 puan da. Yeterki Beşiktaş'ın lobisi tekrar harekete geçsin Beşiktaş'ın önündeki engelleri kaldırma noktasında biz camia olarak bir araya gelelim." açıklamasını yaptı.

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