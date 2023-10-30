İbrahim Yıldız: Taraftar-futbolcu birlikteliği

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Çalkantılı bir dönem yaşayan Beşiktaş, Gaziantep FK'yı yenerek moral buldu.

Karşılaşmaya geçmeden önce Siyah-Beyazlı taraftarların takımı sahiplenmesinden söz etmek gerekir.

Pazartesi günü olmasına rağmen tribünleri dolduran Beşiktaş gönüllüleri, futbolculara “biz arkanızdayız” mesajı verdi.

Oldukça anlamlı olan bu destek sahaya çıkan oyuncular için müthiş bir itici güç oldu.

Kısa süre önce teknik direktör Şenol Güneş’in ayrılmasının ardından, yönetimin kongre kararı alması ister istemez takım üzerinde olumsuz bir etki yarattı.

Antrenörlük deneyimi olmayan, futbol kariyerini yeni noktalayan Burak Yılmaz yönetimindeki futbolcuların işi bu açıdan zordu elbette.

Ancak motivasyon olarak maça iyi hazırlandıklarını gördük. Fiziksel üstünlükleri bir yana oyuna motive olmaları kazanmalarını sağlayan en önemli faktördü.

Alınan 3 puan, üst sıralardan kopmayacakları umudunu verirken, futbolda her şeyin olacağı varsayımını da göz önünde bulundurmakta yarar var.

Oyunun teknik, taktik, performansı bir yana, en önemli duruş oyuncuların sahaya karakter koymasıydı.

Siyah-Beyazlı oyuncular pes etmediklerini, her koşulda kazanma adına mücadele edeceklerini gösterdiler.

Oldukça anlamlı bir duruş ve alınan galibiyet Beşiktaş adına ve tarihine yakıştı açıkçası.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Gaziantep FK oldu. Hızlı toplarla sahasından çıkmayı hedefleyen Gaziantep FK, Beşiktaş kalesinde üst üste gol pozisyonları buldu.

15. dakikadan sonra oyun, tek kaleye döndü. Siyah-Beyazlı oyuncuların baskısı ve topa sahip olmaları sonucu konuk takım oyunu kendi ceza sahası önünde kabullenmek zorunda kaldı.

Kapanan çok adamla savunma duvarı ören takıma karşı gol atmak öyle kolay bir iş değil.

Üstelik, çok eksiği olan bir takım için bu tür duvarı geçmek zor. Sağ bek, sol bek, stoperi olmayan golcü Aboubakar’dan yoksun Beşiktaş takımı oyunun hemen başında Ghezzal’ın da sakatlanması ile ideal kadrosundan yoksun bir 11’le mücadele etmek zorunda kaldı.

Burak Yılmaz, tüm bu eksiklere rağmen oyuncularına kazanma bilincini aşılamıştı.

İkinci yarı Gaziantep FK biraz öne çıkıp oyuna ortak olmayı düşününce hem oyun zevki ortaya çıktı. Hem de Beşiktaş’ın ofansif yönü aktif hale geldi.

Kaptan Cenk’in bu anlamda önemli rolü vardı. Attığı gol ve direkten dönen şutu klasına yakıştı.

İlk golü atan Salih, Beşiktaş’ın vazgeçilmez oyuncusu. Bu sezon performansının üzerinde bir oyun sergiliyor. Sakatlıktan yeni çıkmasına karşın, oynadığı iyi oyunu gol ile süsledi.

Karşılaşmada öne çıkan isimler vardı. Her zaman göreve hazır Necip, Chamberlain, Gedson ve Bakhtiyor oyunu son ana kadar bırakmadılar.

İlk kez Süper Lig’de forma giyen 18 yaşındaki Yakup Arda da gelecek adına umut veren bir isim olduğunu gösterdi.

Beşiktaş tüm olumsuzluklara karşın sahada pes etmeyen, mücadele eden, taraftarın desteğini karşılıksız bırakmayan, sürekli golü düşünen bir anlayışla takdir topladı.