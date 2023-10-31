Ballon d'Or ödülü sahibini buldu: Lionel Messi 8. kez kazandı!
Dünyanın en prestijli futbol ödüllerinden Ballon d'Or 2023'ün kazananı belli oldu. France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü Lionel Messi 8. kez kazandı. Bununla birlikte Ballon d'Or oylamasında sıralaması da netleşti. İşte Paris'te düzenlenen törende açıklanan yılın en iyileri...
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Dünyanın en prestijli futbol ödüllerinden Ballon d'Or 2023'ün kazananı belli oldu. İşte Paris'te düzenlenen törende açıklanan yılın en iyileri...
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ATITANA BONMATI KADINLARDA EN İYİSİ!
İspanyol Aitana Bonmati, Kadınlarda Ballon d'Or Ödülü'nün sahibi oldu.
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YILIN GENÇ FUTBOLCUSU
Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham, yılın genç futbolcusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi oldu.
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YILIN EN İYİ FORVETİ
Yılın en iyi forvetine verilen Gerd Müller Trophy'nin sahibi Erling Haaland oldu.
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YILIN EN İYİ KALECİSİ
Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, yılın en iyi kalecisi ödülünün (Yashin Trophy) sahibi oldu.
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SOCRATES ÖDÜLÜ
Vinicius Junior, Socrates Ödülü'nün (İnsani Yardım Ödülü) sahibi oldu.
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YILIN EN İYİ TAKIMI
Manchester City, erkeklerde 2023 yılının en iyi takımı seçildi.
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YILIN KADIN TAKIMI
Barcelona Femeni, 2023 yılının en iyi kadın futbol kulübü seçildi.
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FENERBAHÇE FORMASI GİYEN LIVAKOVİC 7. SIRADA!
Dominik Livakovic, yılın kalecisine verilen Yachine Trophy ödülü için yapılan oylamada 7. sırada yer aldı.
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30. Ruben Dias - Manchester City
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28. Randal Kolo Muani (eşit oy) - PSG
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28. Martin Odegaard (eşit oy) - Arsenal
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27. Nicolo Barella - Inter
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26. Jamal Musiala - Bayern Münih
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25. Josko Gvardiol - Manchester City
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24. Bukayo Saka - Arsenal
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23. Andre Onana - Manchester United
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22. Kim Min-Jae - Bayern Münih
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21. Antoine Griezmann - Atletico Madrid
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20. Lautaro Martinez - Inter
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19. Harry Kane - Bayern Münih
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18. Jude Bellingham - Real Madrid
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18. Jude Bellingham - Real Madrid
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16. Karim Benzema - El-İttihad
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15. Emiliano Martinez - Aston Villa
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14. İlkay Gündoğan - Barcelona
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13. Yassine Bounou - Al-Hilâl
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12. Robert Lewandowski - Barcelona
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11. Mohamed Salah -Liverpool
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10. Luka Modric - Real Madrid
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9. Bernardo Silva - Manchester City
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8. Victor Osimhen - Napoli
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7. Julian Alvarez - Manchester City
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6. Vinicius Jr - Real Madrid
- 35
5. Rodri - Manchester City
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4. Kevin de Bruyne - Manchester City
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- 37
3. Kylian Mbappe - PSG
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2. Erling Haaland - Manchester City
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MESSI 8. KEZ ÖDÜLÜN SAHİBİ!
Lionel Messi, Ballon d'Or ödülünü 8. kez kazandı.
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