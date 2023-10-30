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        Haberler Dünya Ortadoğu Netanyahu, Gazze’ye kara harekatının esirleri kurtarmak için “fırsat” olduğunu söyledi

        Netanyahu, Gazze’ye kara harekatının esirleri kurtarmak için “fırsat” olduğunu söyledi

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yönelik kara harekatının Hamas'ın elindeki esirlerin kurtarılması için bir "fırsat" olduğunu ileri sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 21:14 Güncelleme: 30.10.2023 - 21:14
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        "Kara harekatı esirleri kurtarmak için bir fırsat"
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        İsrail hükümetinin haftalık kabine toplantısında konuşan Netanyahu, ordunun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’ndeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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        Netanyahu, “Savaşın ortasındayız ve Hamas'ın askeri ve otoriter yeteneklerini yok etme yönünde net bir hedef belirledik ve bunu sistematik bir şekilde yapıyoruz.” dedi.

        Gazze’ye kara harekatının “zaman alacağını” ve “tuzaklar, zorluklar ile kayıplara” yol açacağını dile getiren İsrail Başbakanı, “Ama sonunda size tek bir şeyin sözünü veriyorum: Hamas yenilecek, yok edilecek ve farklı bir Gazze var olacak.” ifadelerini kullandı.

        Netanyahu, Gazze’de Hamas’ın elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için de çabalarını sürdürdüklerini belirterek, “Kara harekatı onların serbest bırakılması için bir fırsat yaratıyor ve bunu kaçırmayacağız." diye konuştu.

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        Lübnan sınırındaki çatışmalara da değinen Netanyahu, Hizbullah'ın, İsrail'le savaşa girmesi durumunda "hayatının hatasını yapacağını" savunarak, "Hayal bile edemeyeceğiniz bir darbe alacaksınız." dedi.

        Netanyahu, ayrıca, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin güneye gitmeleri yönündeki İsrail’in uyarısını yineleyerek, güneyde "güvenli bölgeler" olduğunu iddia etti.

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