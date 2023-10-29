Bülent Emrah Parlak'ın aşk gecesi

Bülent Emrah Parlak ile Elit Andaç Çam, 'Leyla ile Mecnun Değil' adlı tiyatro oyununuda rol alıyor. Çam ile Aziz Caner İnan'ın ağustostan bu yana evlerini ayırdıkları, boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.