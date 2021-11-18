Galatasaray'da derbi hazırlıkları ve transfer çalışmaları sürerken, İtalyan kulüplerinin gözdesi haline gelen Marcao için, menajeri George Gardi'den açıklama geldi.
İtalya'nın spor basınının önde gelen sitelerinden Tutto Mercato'ya açıklamalarda bulunan George Gardi, "İtalya'da görüşmelerimiz oldu. Bazı dinamikler nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Marcao birkaç yıldır İtalya'ya yakın. Farklı takımlar tekliflerini formüle ederek, somut ilgi gösterdiler" şeklinde konuştu.
Oyuncusunun form durumu hakkında yorumlarda bulunan George Gardi, "Türkiye'de sadece Galatasaray'da değil, tüm Türkiye liginin en önemli oyuncularından birisi" ifadelerini kullandı.Öte yandan sarı-kırmızılı takımın başarılı savunmacısı Marcao da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu duyurdu.
İtalyan kulüplerinin yakın ilgisinden bahseden tecrübeli savunmacı, "Tek odak noktam Galatasaray. Burada oynamak çok büyük bir rüyaydı. Transfer söylentilerine kulak asmıyorum. Transfer durumlarını kulübe ve menajerime bırakıyorum. İki taraf için bir teklif gelirse konuşulacaktır. Bir şampiyonluk daha yaşamak, kupalar kazanmak istiyorum. Transfer söylentileri konsantrasyonumu bozabilir, bu yüzden ilgilenmiyorum" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da sezon başından bu yana oldukça iyi bir performans gösteren Brezilyalı stopere özellikle İtalya'dan ciddi talipler olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki savunmacıya; Roma, Napoli ve Inter'in ilgisinin olduğu iddia edildi.
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