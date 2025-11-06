Habertürk
        Maratonda sonuncu koşucuya destek

        Maratonda sonuncu koşucuya destek

        İstanbul Maratonu'nda sonuncu koşucuya vatandaşlardan büyük destek geldi. Trafiğe açılmayı bekleyen yolda, arkasında ilerleyen otobüs ve ambulanslar, koşucuyu engellemeden, yavaşlayarak yarışını tamamlamasını bekledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 14:15 Güncelleme: 06.11.2025 - 14:15
        Maratonda sonuncu koşucuya destek
        Geçtiğimiz pazar günü düzenlenen İstanbul Maratonu'nda bu yılın en dikkat çekici anlarından biri yaşandı.

        Bu anlar da, sonuncu koşucunun halkın coşkulu desteği eşliğinde bitiş çizgisine yaklaşması oldu.

        Trafiğe açılmayı bekleyen yolda, arkasında ilerleyen otobüs ve ambulanslar, koşucuyu engellemeden, yavaşlayarak yarışını tamamlamasını bekledi.

        İzleyiciler alkış ve tezahüratlarla moral verirken, maratonun sadece hız olmadığını da gösterdi.

