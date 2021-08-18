Maraş camekanı ile Maraş rahlesi coğrafi işaretle tescillendi

AA

Kahramanmaraş'ın geleneksel el sanatlarından Maraş camekanı ile Maraş rahlesi, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi. açıklamada, kentteki yöresel lezzet ve el sanatlarının koruma altına alınması için yapılan tescil başvurularının sürdüğü belirtildi.

Son yapılan başvuruyla tescillenen ürün sayısının 18'e yükseldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yöresel iki el sanatının tescil başvurusu kabul edildi. 'Maraş Camekanı' ve 'Maraş Rahlesi' isimleriyle bilinen eserlerin tesciliyle, Kahramanmaraş’ta toplamda coğrafi işaret taşıyan ürün sayısı 18'e yükselmiş oldu. Söz konusu iki eser, Dulkadiroğlu Beyliği döneminden bu yana devam eden geleneklerdir."