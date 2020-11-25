Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge yaptığı açıklamada, "Diego Maradona ile tarihin en büyük futbolcularından biri bizden ayrıldı. Bayern Münih, onun yakınlarıyla, memleketi Arjantin ile ve tüm taraftarlarıyla birlikte yas tutuyor. Ona karşı oynama onurunu yaşadım. 3 yıl Serie A’da ve Alman Milli Takımıyla 1986’da Dünya Kupası finalinde. Sahada onunla karşılaştığım için gururluyum. Diego Maradona kazanacak ne varsa her şeyi kazandı ve bilhassa futbolun güzelliğini sevenlerin herkesin kalplerini." değerlendirmesinde bulundu.