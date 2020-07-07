Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, MAPEG Genel Müdür Yardımcılığına Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Vedat Yanık getirildi.

TEİAŞ Yönetim Kurulu Üyeliğine Muammer Nuri Aslan'ın atandığı kararlar kapsamında, DHMİ Genel Müdür Yardımcılığına daErhan Ümit Ekinci getirildi.