Manuel Neuer'den kötü haber. Alman kaleci cilt kanserine yakalandığını söyledi.

Bild'e konuşan tecrübeli kaleci cilt kanseri nedeniyle 3 kez ameliyat masasına yattığını açıkladı.

Neuer açıklamasında ''Maalesef cilt kanserine yakalandım ve 3 kez ameliyat oldum. Çok zor bir zamandan geçtim."

Tecrübeli eldiven son haftalarda omzundan yaşadığı sakatlıktan dolayı Bayern Mühih'in kadrosunda yer almıyordu.