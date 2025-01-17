Mantının en lezzetli hali: Çıtır mantı ile akşam yemeklerine renk katın!
Türk mutfağının eşsiz tatlarından biri olan mantıya çıtır bir dokunuş yapmaya ne dersiniz? Hem pratik hem de lezzetiyle sofralarınıza damga vuracak çıtır mantı tarifiyle sevdiklerinize unutulmaz bir ziyafet sunabilirsiniz!
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Yoğurt ve tereyağının enfes uyumuyla buluşan, çıtır çıtır bir lezzet! Akşam yemeklerinizi renklendirecek ya da misafirlerinize şık bir ikram sunacak çıtır mantıyı evde kolayca yapabilirsiniz!
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MALZEMELER
2 yufka
200 gram kıyma
1 adet orta boy soğan (rendelenmiş)
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)
1 yemek kaşığı sıvı yağ
ÜZERİ İÇİN
1 kase yoğurt
2 diş sarımsak (ezilmiş)
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı nane
- 3
HAZIRLANIŞI
Bir karıştırma kabında kıymayı, rendelenmiş soğanı, tuzu, karabiberi, pul biberi ve kimyonu bir araya getirin. Tüm malzemeleri güzelce yoğurun. Harç tamamen karıştığında bir kenarda bekletin.
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- 4
Yufkayı düz bir zemine serin ve üzerine sıvı yağ sürün. Yufkayı tam ortadan ikiye kesin. Kestiğiniz yarım yufkayı tekrar ikiye bölerek üçgenler oluşturun. Her üçgenin geniş kısmına bir tatlı kaşığı iç harç koyun ve sigara böreği sarar gibi sıkıca sarın.
- 5
Hazırladığınız mantıları kızgın sıvı yağda altın sarısı rengini alana kadar kızartın. Fazla yağını almak için kızaran mantıları kağıt havlu üzerine alın.
- 6
Yoğurdu ezilmiş sarımsaklarla karıştırın. Ayrı bir tavada tereyağını eritin, üzerine toz kırmızı biber ve nane ekleyip ocaktan alın.
Mantıları bir servis tabağına alın. Üzerine sarımsaklı yoğurdu gezdirin. En üste de hazırladığınız tereyağlı sosu dökün. Sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!
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