Mantının en lezzetli hali: Çıtır mantı ile akşam yemeklerine renk katın!

Yufkayı düz bir zemine serin ve üzerine sıvı yağ sürün. Yufkayı tam ortadan ikiye kesin. Kestiğiniz yarım yufkayı tekrar ikiye bölerek üçgenler oluşturun. Her üçgenin geniş kısmına bir tatlı kaşığı iç harç koyun ve sigara böreği sarar gibi sıkıca sarın.