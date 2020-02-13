13 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mantar protein ve demir açısından çok zengindir. Ayrıca, mantarda A, B, D, P ve K vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, fosfor ve bakır mineralleri de bulunur. Ayrıca Hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıklara karşı direnci arttırır.
Mantarın faydaları nelerdir?
D vitamini içeren nadir sebzelerden biri olan mantar, eksikliği halinde kalp ve damar hastalığı, kanser, hipertansiyon, diyabet ve depresyona neden olabiliyor.
Mantarın sağlık açısından faydaları?
Mantarın içerisinde bulunan lovastatin adlı bileşen kötü kolesterolü düşürmede fayda sağlar. Bu bileşen kullanılarak, kolesterol ilaçları üretilmektedir. Ayrıca iyi kolesterolün yükselmesine de yardımcı oluyor.
Düzenli mantar tüketimi enfeksiyon riskini azaltarak, içerdiği polisakkaritler ve D vitamini sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor.
Kalp ve damar hastalıklarında ve tip2 diyabette oluşan iltihaplanmalara karşı ve de vücudun herhangi bir organında oluşabilen iltihapları, mantar IL-10 (interlökin-10),IL-12 (interlökin-12),ve IFN-y (interferon-gama) başta olmak üzere pro-enflamatuvar moleküllerinin üretimine baskı yaparak azalmasına fayda sağlıyor.
Mantar, Beta-glukan ve konjuge linoleik asit gibi çeşitli polisakkaritler içermesi nedeniyle, prostat ve meme kanserini önlemede etkili olabiliyor. Ancak bu mantarlar sadece reishi mantarı, maitake mantarı ve shiitake mantarıdır. Bu mantarlar Japonya’da alternatif bir tedavi olarak tercih ediliyor.
En çok antioksidan etkiye sahip olan mantar, beyaz mantar türüdür. Oksidatif stresi dengelemeye etki ederek, pek çok hastalığın önlenmesine yardımcı olması demektir.
Mantarın kolesterolü düşüren etkisi kalp ve damar hastalıklarına fayda sağlıyor. Ve vücuttaki iltihabı düşürerek damarların rahatlamasını sağlıyor.
Bakır eksikliği, anemi, halsizlik ve kemik rahatsızlıkları oluşmasına neden oluyor. Mantarda bulunan bakır minerali bu eksikliği gidermede yardımcı olmaktadır.
Selenyum minerali antioksidan etkisiyle hücrelerdeki serbest radikallerin korunmasına yardımcıdır. Daha çok hayvansal gıdalarda bulunan selenyum; mantar da mevcuttur. 100 gram mantarda % 13 selenyum ihtiyacı içerir.
Mantarda; C, D, B1, B2, B3, B5, B6 vitaminleri bulunur. Ayrıca, folat, demir, fosfor, selenyum, çinko, bakır, magnezyum ve potasyum mineralleri mevcuttur. 1 gram besin lifi ve 3.1 gram da protein içerir.
Mantar faydalı olmasının yanında tüketilmesi açısından da oldukça dikkatli olunması gereken bir sebzedir. Mantar türleri zehirli olabilen çeşitlerle doludur. O nedenle bilmediğiniz mantarı asla tüketmeyin. Özellikle doğada mantar toplamak gibi, bilmeden bir riske girmeyin.
Mantarı mümkün olduğunca organik olarak tüketmeye çalışın. Ancak pazarda ya da marketlerde satılan beyaz mantarın beyaz olmasına ve kararmış ya da çizik olanları tercih etmeyin. Uzun süre saklamayın günlük tüketmeye çalışın.
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