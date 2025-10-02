Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Mantar zehirlenmesinde kritik uyarı! | Sağlık Haberleri

        Mantar zehirlenmesinde kritik uyarı!

        Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM) Müdürü Doç. Dr. Çağlar Akçay, mantar zehirlenmesi yaşayanların sağlık kuruluşuna giderken yanlarında yedikleri mantardan bir parça götürmesinin hızlı teşhis konulması açısından önem taşıdığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 09:34 Güncelleme: 02.10.2025 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mantar zehirlenmesinde kritik uyarı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Doç. Dr. Çağlar Akçay, havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla doğada, ormanlık alanlarda çok sayıda mantar türünün görüldüğünü belirtti.

        Mantar türlerinin birbirlerine çok benzemesinin zehirlenmeleri de beraberinde getirdiğine işaret eden Akçay, "Doğada 100 bine yakın mantar türü olduğu bilinmekte. Bunların şu ana kadar 20 bini teşhis edilmiş. Türkiyede ise 300'e yakın yenilebilir mantar türü olduğu bilinmekte. Yalnız bunların 25-30u besin olarak kabul edilmektedir. Dünya genelinde ise 8 veya 10 mantar türünün kültürü yapılıp ihracat ve ithalatı yapılmakta" diye konuştu.

        Doç. Dr. Akçay, yenilebilen mantarla yenilemeyen mantarın birbirinin aynısı olabileceğine dikkati çekerek, "Vatandaşlar birbirini kopyalayan bu mantar türlerini bilmiyorlarsa kesinlikle yememelidir, yıllarca tükettikleri mantarlar olsa dahi. Bazı vatandaşlar ilk defa ormana çıkıyor ve topladıkları mantarları yiyorlar. Lakin mantar türünü bilmezseniz ve tüketirseniz zehirlenme vakaları yaşanır. Doğadan toplanan mantarların tüketiminde çok ama çok dikkatli olunması gerekir." ifadelerini kullandı.

        MANTAR ZEHİRLENMESİNDE BU BELİRTİLERE DİKKAT!

        Mantar zehirlenmesi belirtilerinin çeşidine göre değişmeksizin mide bulantısı, ishal ve kusma olduğu anlatan Akçay, şu değerlendirmelerde bulundu: "Mantar zehirlenmesi ilk başta belirtilerini verir, ileriki durumlarda ise komaya girmek ve ölüm gibi sonuçlar doğurur. İlk belirtiler olur olmaz hemen sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Bazı mantarlar zehirlenme belirtilerini hemen, bazı türler ise 6 ila 8 saat arasında gösterir. Mantar zehirlenmesi belirtileri olduğunda yanlarına yedikleri mantarı da götürsünler. Bunu özellikle tavsiye ediyorum. Hızlıca teşhisin konulması anlamında bu çok önemlidir.

        Mantar zehirlenmesiyle baş etmek ve tedavisi çok zor çünkü henüz bir panzehir yok. Bazı mantar türleri, özellikle köygöçüren ve sinek mantarları çok çok sıkıntılıdır. Tüketildiğinde direkt karaciğere etki eder ve ölümle sonuçlanır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu
        Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu
        İşten ayrılırken borçlu çıkmayın
        İşten ayrılırken borçlu çıkmayın
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague'e harika başlangıç!
        Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague'e harika başlangıç!
        Ayşe Barım'a tahliye
        Ayşe Barım'a tahliye
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        Yangın evine sıçradı
        Yangın evine sıçradı
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Habertürk Anasayfa