Mantar zehirlenmesinde kritik uyarı!

Doç. Dr. Çağlar Akçay, havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla doğada, ormanlık alanlarda çok sayıda mantar türünün görüldüğünü belirtti.

Mantar türlerinin birbirlerine çok benzemesinin zehirlenmeleri de beraberinde getirdiğine işaret eden Akçay, "Doğada 100 bine yakın mantar türü olduğu bilinmekte. Bunların şu ana kadar 20 bini teşhis edilmiş. Türkiyede ise 300'e yakın yenilebilir mantar türü olduğu bilinmekte. Yalnız bunların 25-30u besin olarak kabul edilmektedir. Dünya genelinde ise 8 veya 10 mantar türünün kültürü yapılıp ihracat ve ithalatı yapılmakta" diye konuştu.

REKLAM advertisement1

Doç. Dr. Akçay, yenilebilen mantarla yenilemeyen mantarın birbirinin aynısı olabileceğine dikkati çekerek, "Vatandaşlar birbirini kopyalayan bu mantar türlerini bilmiyorlarsa kesinlikle yememelidir, yıllarca tükettikleri mantarlar olsa dahi. Bazı vatandaşlar ilk defa ormana çıkıyor ve topladıkları mantarları yiyorlar. Lakin mantar türünü bilmezseniz ve tüketirseniz zehirlenme vakaları yaşanır. Doğadan toplanan mantarların tüketiminde çok ama çok dikkatli olunması gerekir." ifadelerini kullandı.

MANTAR ZEHİRLENMESİNDE BU BELİRTİLERE DİKKAT! Mantar zehirlenmesi belirtilerinin çeşidine göre değişmeksizin mide bulantısı, ishal ve kusma olduğu anlatan Akçay, şu değerlendirmelerde bulundu: "Mantar zehirlenmesi ilk başta belirtilerini verir, ileriki durumlarda ise komaya girmek ve ölüm gibi sonuçlar doğurur. İlk belirtiler olur olmaz hemen sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Bazı mantarlar zehirlenme belirtilerini hemen, bazı türler ise 6 ila 8 saat arasında gösterir. Mantar zehirlenmesi belirtileri olduğunda yanlarına yedikleri mantarı da götürsünler. Bunu özellikle tavsiye ediyorum. Hızlıca teşhisin konulması anlamında bu çok önemlidir. Mantar zehirlenmesiyle baş etmek ve tedavisi çok zor çünkü henüz bir panzehir yok. Bazı mantar türleri, özellikle köygöçüren ve sinek mantarları çok çok sıkıntılıdır. Tüketildiğinde direkt karaciğere etki eder ve ölümle sonuçlanır."