Mantar zehirlenmesi belirtileri nelerdir?

İlkbahar ve sonbahar aylarında yetişen mantarların doğadan toplanarak yenmesi sonucunda zehirlenmeler görülmektedir. Mantarların hepsi zehirli değildir ancak hangi mantarlar zehirli ya da zehirsiz bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadan tüketmek oldukça zarar veren hatta ölümlere kadar götürebilen zehirlenmelerin oluşmasına neden olabilmektedir.

Mantar zehirlenmesinde ne yapılmalıdır?

Doğada birçok mantar çeşidi bulunmaktadır. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yetişen mantarların doğadan toplanarak yenmesi sonucunda zehirlenmeler görülmektedir. Bilinçsizce mantar toplamak bu durumların oluşmasına neden olmaktadır. Mantarların hepsi zehirli değildir ancak hangi mantarlar zehirli ya da zehirsiz bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadan tüketmek oldukça zarar veren hatta ölümlere kadar götürebilen zehirlenmelerin oluşmasına neden olabilmektedir. O nedenle paketli kültür mantarları ya da pazarlarda satılan denenmiş ve bilinen mantar çeşitlerini tercih etmek gerekmektedir.

Mantar zehirlenmesi belirtileri

Mantardan zehirlenme halinde bazılarında 2 saat içerisinde; bazı tür mantarlarda ise 6 saat sonra belirtiler ortaya çıkmaktadır.

2 saat içerisinde görülen belirtiler;

Mide bulantısı ve buna bağlı kusmalar,

Tansiyonda düşme

Nabzın yükselmesi,

Sersemlik hali

Uyuklama hissi

Görmede bulanıklık

Yüzde ve boyun kısmında kızarıklıklar

Terleme

6 saat içerisinde görülen belirtiler;

Mide bulantısı

Kusma

İshal

Yüksek ateş

Nabızda artış

Aşrı karın ağrısı

Karaciğerde ve böbreklerde bozulma

Mantar zehirlenmesi tedavisi

Mantar zehirlenmesi oluşması halinde acilen bir doktora götürmek ve yenen mantarın hangisi olduğuna dair ya da beraberinde götürmek hekimin bu konuda bilgi edinmesini sağlamak için önemlidir. Öncelikle hastanın kusması sağlanarak vücuttan zehrin atılması ile kendine gelmesi sağlanır. Kan örneği alınması suretiyle böbrek ve karaciğerlerin tahrip olup olmadığı kontrol edilir. Eğer bu durum varca acil müdahale gereklidir. Eğer bozukluk olması durumu oluşmuşsa nakil ameliyatı gereklidir. Karaciğer nakli yapılmazsa amonyak birikmesi oluşarak kişinin ölmesine neden olabilir. Vücutta eksik olan su, tuz, albümin gibi eksiklikler tamamlanır. Midenin yıkanmasından sonra kömür tedavisi uygulanır. Hastanın tedavisi tam sona erene kadar hastane de bakımına devam edilmektedir.