Mansur Yavaş: Yerel yönetimler güçlü değil

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Devletin karar alma mekanizmasında belediyeler yok. Dolayısıyla biz ancak rutin işleri yapabiliyoruz. Eğer belediye başkanı başarılıysa kentin geleceğine yönelik bazı projeler getirip, kentin ekonomisinin de canlanması için çalışabiliyor. Ama bunlar tamamen kendi ön görüsüne bağlı. Yerel yönetimler göründüğü gibi güçlü değil" dedi.

ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ Mansur Yavaş, Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin 2023-2024 Bahar Yarıyılı Açılış Töreni'nde öğrencilerle bir araya geldi. Yavaş, belediyenin kişinin doğumundan ölümüne kadar her türlü insani ihtiyaçlarını karşılayan kuruluş olduğunu söyleyerek, "Dolayısıyla bireyin doğumundan itibaren sağlıklı doğması, sağlıklı yetişmesi, sağlıklı eğitim alması, yaşadığı kentte konforlu bir hayat sürmesi, ulaşımından suyuna kadar her şeyiyle belediyeler ilgilenir. İngiltere'de Londra'nın Belediye Başkanı hariç hiçbir belediye başkanı maaş almaz. 2 yılda bir belediye meclisinden sadece temsil etmesi için seçilirler." REKLAM "Adı 'Temsilci Belediye Başkanı'dır. Danimarka'da belediye başkanı seçimi yapılıyor. Birinci kazanan siyasi partinin adayı belediye başkanı oluyor. İkinci sırada çıkan partinin adayı oranın fen işlerine veya çevre dairesine bakıyor. Dolayısıyla belediye başkanının önemine oradan bakın. Şarka, yani doğuya gittikçe seçtiğiniz insanlar, sizin oylarınızla seçiliyor; ama maalesef sizin oylarınızla seçilen bazıları bütçeyi kafasına göre har vurup harman savuruyor. Belediye başkanı olunca ölene kadar bir daha o makamdan ayrılmayacağını sanıyor. Dolayısıyla çok popülist davranışlarda bulunuyor. Halkın vergisini istediği gibi harcıyor. Demek ki, başka yollarla bütçenin daha iyi harcanması mümkün" ifadelerini kullandı.

"DEVLETİN KARAR ALMA MEKANİZMASINDA BELEDİYELER YOK" Türkiye'nin yurtdışına göre belediyecilikte geride olduğunu söyleyen Yavaş, "Yerel yönetimlerin bütçesi maalesef istendiği kadar yeterli değil. Bizlere belediyenin kendi aldığı harçlardan hariç Ankara'da toplanan vergiler ve Türkiye'de toplanan vergilerin belli bir payı geliyor ve biz onlardan harcıyoruz." "Belediye meclisi olarak bir bütçe hazırlıyoruz ve o bütçeyi harcıyoruz. Ama birçok devletin karar alma mekanizmasında belediyeler yok. Dolayısıyla biz ancak rutin işleri yapabiliyoruz. Eğer belediye başkanı başarılıysa kentin geleceğine yönelik bazı projeler getirip, kentin ekonomisinin de canlanması için çalışabiliyor. Ama bunlar tamamen kendi ön görüsüne bağlı. Yerel yönetimler göründüğü gibi güçlü değil. "

"VATANDAŞ ÖDEDİĞİ VERGİNİN KENDİNE DÖNMESİNİ İSTİYOR" "'Bütün büyükşehri Ankara'ya yaymak suretiyle biz yerel yönetimleri güçlendirdik' dediler. Böyle güçlenmez. Kentin en uzak köşesinde yaşayan bireyin bile en ufak ihtiyacını birisine anlatması lazım. Köylerde muhtarlarla bu oluyor; ama kent merkezlerinde bu iş muhtarlarla da olmuyor. Özü şu; vatandaş ödediği verginin kendine dönmesini istiyor. Ben şimdi yapılmayan bir şeyi de yapıyorum. Özellikle çocukları destek alan aileler hayata eşit şartlarda başlamıyorlar. Bunların birçok ihtiyaçları var. Biz bunu fark ettik. " "Şu anda 60 bin civarında ortaokul ve lise öğrencisi destek alan aileler bizden ücretsiz biniş kartı alabiliyor. Bazı çocuklar, okula gidemiyorlar, servis ücreti ödeyemiyor ailesi. Bunlardan 16 bin kadarının servis ücretini ödüyoruz. Benim için en önemli projelerden birisi bu. Bu çocukların 3'üncü nesillerine biz yardımcı oluyoruz. 90'lı yıllarda başladı. Ve destek alan ailelerin çocukları da destek alır şekilde yetişiyor artık. Birinin bunları kurtarması lazım. Kurtarması için her şeyden evvel okutması lazım. Okursa hem kendisini hem de ailesine katkısı olacak. Hem de ülkemize katkısı olacak. Dolayısıyla böyle bir anlayışımız var" dedi. CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI SORUSUNA YANIT Ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, "Önümüzdeki seçimde cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünür müsünüz?" sorusuna, "Geçen seçim her gittiğim üniversitede senin gibi sordular. Ben de '6'lı masa aday gösterirse olurum' demiştim. Demek ki istememişler, öyle söyleyeyim. Önümüzdeki günler ne getirir bilmiyorum. Siyaset her şeye gebe ama ben çok samimi bir şekilde söylüyorum; Beypazarı'nda 2'inci dönem seçildiğim günün akşamı bir daha aday olmayacağımı söylemiştim. Amerika'da yazılı olmamasına rağmen hiçbir üst düzey görevi 2 dönemden fazla yapmıyorlar. Dolayısıyla böyle olmadığı müddetçe gençlerin de önünün açılmayacağına inanıyorum. Belediye başkanı olmayacağıma göre ne olurum bilmiyorum" diye cevap verdi. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.