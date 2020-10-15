Aslen Afrika kökenli olan Mansur Ark Mersin'de doğmuştur. Mansur Ark 6 yaşından itibaren yelken sporuyla uğraşmaktadır ve bu alanda dereceleri vardır. Müzik hayatına başlamadan önce üç yıl animatörlük yapmıştır. İşte, Maalesef şarkısıyla popülerlik kazanan Mansur Ark hakkında merak edilenler...

MANSUR ARK KİMDİR?

Mansur Ark, 26 Kasım 1965 tarihinde Mersin de dünyaya gelmiştir. Annesi Mersinli olan sanatçının babası Libya, Trablus'ludur. Afrika kökenli şarkıcının kendisinden büyük iki ağabeyi ve bir ablası vardır. Tüm çocukluğu babasının çalıştığı Ataş Petrol Rafinerisinin lojmanında geçmiştir. Okul hayatı lojmanın anaokulunda başlamıştır. İlköğretimini, Namık Kemal ilkokulu'nda tamamlamıştır. Ardından Dumlupınar Lisesinden mezun olmuş ve orta öğretimini tamamlamıştır. Bir sene Çukurova Üniversitesi Mersin Meslek Yüksek Okulu Elektrik bölümüne gitmiştir. Elektrik bölümünü ikinci sınıfta bırakmıştır. Tam bir deniz tutkunu olan Mansur Ark 6 yaşından itibaren yelken sporuyla uğraşmaktadır ve dereceleri vardır. 1984 yılında askerlik görevini İzmir, Narlıdere'de Ege Ordu'sunda yapmıştır. 1990 yılında Almanya, Frankfurt’a yerleşmiştir. Daha sonra Türkiye'ye geri dönmüştür.

1994 yılında piyano hobisi sayesinde müziğe olan ilgisi artmıştır. Müzik hayatına başlamadan önce üç yıl animatörlük yapmıştır. 1996 yılında Bay müzik ile albüm anlaşması imzalamıştır. 1997 yılında ise kendi adını taşıyan ilk albümünü piyasaya sunmuştur ve büyük bir çıkış yapmıştır. Türk pop ağırlıklı olmak üzere Blues, R&B, Caz gibi değişik türlerde şarkıları vardır. Mansur Ark, Almanya’da kaldığı dönemde iki yıl evli kaldığı eşinden boşandı. Mansur Ark evlidir.

MANSUR ARK KARİYERİ

Mansur Ark, 1997 yılının Kasım ayında kendi adını taşıyan ilk albümü Mansur Ark'ı piyasaya sürdü. "Maalesef" adlı şarkıyla çıkış yaptı ve şarkı çok büyük ses getirdi ve dönemin hitleri arasına girdi. Ardından, 1999 yılında ikinci stüdyo albümü olan Öğrendim'i piyasaya sürdü. İlk albümdeki sesi getirmese de olumlu tepkiler aldı. "Seni seviyorum" adlı şarkı ile çıkış yapsa da "Gel Yanıma" adlı parçası daha çok ses getirmiştir.

2002 yılında üçüncü stüdyo albümü Fark'ı yayınlamıştır. Albüm ilk iki albüm kadar ses getirmese de albümde yer alan Ragga Oktay'la "Yarim" adlı şarkıya yaptığı düeti ses getimiştir. 2004 yılında Gazla Gitsin adlı dördüncü stüdyo albümünü yayınlamıştır. Albümle aynı adı taşıyan "Gazla Gitsin" adlı şarkı dönemin hitleri arasına girmiştir. Parça radyolarda çalınması için çok istek alıyordu.

Dördüncü albümünü yayınladıktan sonra müziğe beş yıllık bir ara veren Ark, 2009 yılında Sen de Bizdensin adlı beşinci stüdyo albümü ile müziğe geri dönmüştür. Albümle aynı adı taşıyan "Sen de Bizdensin" adlı parça oldukça beğenilmiştir. Radyolarda ve televizyonlarda oldukça sık çalınmıştır. 2012 yılında altıncı stüdyo albümü Bu Defa'yı yayınlanmıştır. Albüm çok ses getirmemiştir ama aynı yıl Volga Tamöz'ün yayınladığı Tam 90'dan adlı 90'lar şarkılarının yer aldığı toplama albümde "Sana Demedim Mi?" adlı hit şarkısını tekrar seslendirmiştir.

2012 yılında ise STAR'da yayınlanan İşler Güçler adlı dizide kendisini oynadı. Ardından yakın arkadaşı olan Ragga Oktay'ın yönettiği Mc Dandik adlı filmde Jamaikalı bir hakimi canlandırmıştır. Almanya'daki Türk televizyon kanalı Türkshow'da yayınlanan İthal Gelin adlı dizide başrol oynamıştır.