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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa’da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü | Son dakika haberleri

        Manisa’da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü

        Türkiye yine bir kadın cinayetine şahit oldu. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ve iki çocuğunun annesi Selda Eller'i boğarak öldürdü. Olayın ardından karakola giderek teslim oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 23:18 Güncelleme: 23.09.2024 - 23:18
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        Eşyaları almaya geldiği evde dehşet saçtı!
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ve iki çocuğunun annesi Selda Eller'in (39) ikametine eşyalarını almak için giden Gökhan Eller (40) eşini boğarak öldürdükten sonra karakola giderek teslim oldu.

        Olay 18.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi’ndeki lüks bir sitede gerçekleşti. Yaklaşık 1 ay önce Yunusemre ilçe belediyesinde zabıta olarak işe başlayan Gökhan Eller ile güzellik salonu işletmecisi Selda Eller, bir süre önce ailevi sorunları nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi. 3 Ekim tarihinde boşanma davaları görülecek olan çiftten Selda Eller, eşi Gökhan Eller’i telefonla arayarak bugün eve gelmesini ve eşyalarını almasını istedi. Eve giden Gökhan Eller, eşyalarını aldığı sırada eşinin kendisi hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldığını öğrendi. Bunun üzerine tartışma çıkarken Gökhan Eller, eşi Selda Eller’i elleriyle boğarak öldürdü.

        KARAKOLA TESLİM OLDU

        Eşini öldüren Gökhan Eller gittiği Barbaros Polis Karakolunda eşini öldürdüğünü itiraf ederek, teslim oldu. Gökhan Eller'in itirafı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlıkz ekipleri yaptığı kontrolde evin çocuk odasında Selda Eller’in cansız bedenini buldu. Savcılığın incelemesinin ardından Selda Eller’in cansız bedeni otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Gökhan Eller, polisteki ifadesinde kendisine ağır hakaretler ettiğinden dolayı öfkelendiğini ve eşini boğduğunu söyledi.

        20 yıldır evli olan çiftin 1’i erkek, 2 çocukları olduğu öğrenildi.

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