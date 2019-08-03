03 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa-İzmir karayolunun Manisa mevkiinde seyreden otobüs aniden alev aldı. Otobüs mürettebatının anında müdahalesiyle yolcular tahliye edildi.
Jandarma birimleri ise Gülpembe'den İstanbul yönüne giden trafiği keserek itfaiye ekiplerinin yangın yerine ulaşmasını sağlıyor
YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜLER ALO 112'Yİ ARADI
Kısa sürede alevler arasında kalan otobüsteki yangını yoldan geçen sürücüler 112 komutan merkezini arayarak olay yerine itfaiye ve 112 ekipleri istedi.
OTOBÜS MÜRETTEBATI HIZLI DAVRANDI
İki şoför ve muavinlerin acele davranıp, yangın çıkar çıkmaz yolcuları vakit kaybetmeden tahliye edince olası bir facianın eşiğinden dönülmüş oldu.
SEBEBİ HENÜZ BİLİNMİYOR
Metro turizme ait yolcu otobüsünde çıkan yangın hızla kontrol altına alınırken, yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.
MANİSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe yakınlarında meydana gelen Otobüs yangını ile ilgili Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada;
03.08.2019 günü saat 19.30 sıralarında İzmir istikametinden İstanbul istikametine doğru giden yolcu otobüsünde, Manisa Kırkağaç ilçesi D-565 karayolu Firdanlar mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır
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