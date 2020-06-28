DHA

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir plastik fabrikasının bahçe bölümünde plastik atıklarının bulunduğu kısımda henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına Muradiye OSB İtfaiye ekipleri ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çok sayıda İtfaiye ekibi müdahale ediyor. Yanan plastiklerden yükselen dumanlar ise korkuya neden oldu.