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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Manisa FK Manisa FK, Mustafa Dalcı ile yolları ayırdı - Futbol Haberleri

        Manisa FK, Mustafa Dalcı ile yolları ayırdı

        Trendyol 1. Lig'de son olarak Bodrum FK'ya 1-0 yenilen Manisa FK'da, teknik direktör Mustafa Dalcı'nın sözleşmesi feshedildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 14:35 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:35
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        Manisa'da Mustafa Dalcı dönemi sona erdi
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

        Trendyol 1. Lig'de ilk devrenin sona ermesiyle 28 Aralık 2023 tarihinde Manisa FK'da göreve başlayan Teknik Direktör Mustafa Dalcı, çıktığı 11 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

        Son olarak dün akşam Bodrum FK'ya evinde 1-0 yenilen Manisa FK'da yönetim, Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı aldı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mustafa Dalcı’ya kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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