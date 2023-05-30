Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol 1. Lig Manisa FK

Manisa FK'da Yalçın Koşukavak dönemi bitti

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak'la yollar ayrıldı

Giriş: 30.05.2023 - 13:09 | Güncelleme: ABONE OL
Manisa FK'da Yalçın Koşukavak dönemi bitti
DHA

Bu sezon Play-Off hedefine ulaşamayan siyah-beyazlılar Koşukavak'ın ayrılığını resmen duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Yalçın Koşukavak’a kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Sezona tecrübeli çalıştırıcı Levent Eriş'le başlayan ancak ocak ayında değişime giden siyah-beyazlılarda dümene Yalçın Koşukavak getirilmişti. Koşukavak yönetimindeki Manisa FK, 13 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti. Manisa FK 2022-2023 sezonunu 56 puanla 8'inci sırada bitirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Tuğra isminin anlamı nedir?
Tuğra isminin anlamı nedir?
Bitlis'in taş evleri yıllara meydan okuyor
Bitlis'in taş evleri yıllara meydan okuyor
Tuba isminin anlamı nedir?
Tuba isminin anlamı nedir?
Süreyya isminin anlamı nedir?
Süreyya isminin anlamı nedir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.