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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Manisa FK Manisa FK: 2 - Sakaryaspor: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Manisa FK: 2 - Sakaryaspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Manisa FK ile Sakaryaspor, 2-2 berabere kaldı. 90+1'de Max Gradel'in penaltı golüyle yenilmeyen Sakaryaspor, puanını 2'ye yükseltti. 2-1'lik üstünlüğünü koruyamayan Manisa FK ise haftayı bir puanla kapattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2024 - 00:25 Güncelleme: 18.08.2024 - 00:41
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        Sakaryaspor, bir puana razı oldu!
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        Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Manisa FK ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.

        Ev sahibinin gollerini 48 ve 61. dakikalarda Moryke Fofana attı. Sakaryaspor'un gollerini ise 23'te Murat Cem Akpınar ve 90+1'de penaltıdan Max Gradel kaydetti.

        Bu sonucun ardından Yeşil Siyahlılar puanını 2'e, Manisa FK ise 1'e yükseltti.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Manisa FK, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Sakaryaspor ise evinde Amed SK'yı ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        23’üncü dakikada sağ kanattan Gradel’in ortasında kale içinde topa yükselen Murat’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Gol pozisyonu VAR incelemesi ardından geçerli sayıldı: 0-1.

        35’inci dakikada Manisa FK atağında Fofana ceza sahası içinden şutunu çekti. Kaleci Szumski’nin kurtardığı top, Osuji’nin önüne düştü. Osuji’nin şutunu savunma uzaklaştırdı.

        48’inci dakikada sol kanatta topla buluşan Fofana, içeriye doğru girerek ceza sahası sol dışından yerden şutunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-1.

        61’inci dakikada Wriedt’in pasında ceza sahası içinden topa gelişine vuran Fofana, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1.

        86’ncı dakikada Fernando sağ kanattan taşıdığı topla ceza sahasına girerek şutunu çekti. Yere sekerek kaleye yönelen topu savunma uzaklaştırdı.

        88’inci dakikada ceza sahasına yapılan ortada Mustafa topa yükselmek isterken kaleci Alperen’in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Alparslan Şen, penaltı noktasını gösterdi.

        90’ıncı dakikada VAR incelemesi ardından topun arkasına geçerek penaltı vuruşunu kullanan Gradel, topla kaleciyi farklı köşeye gönderdi: 2-2.

        90+4’üncü dakikada Kahraman, Ramirez’e yaptığı müdahaleden dolayı sarı kart gördü. Hakem VAR’dan gelen uyarının ardından monitörden pozisyonu izledi ve Kahraman’a direkt kırmızı kartını gösterdi.

        Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

        STAT: Manisa 19 Mayıs

        HAKEMLER: Alpaslan Şen, Şenol Bektaş, Samet Özkul

        MANİSA FK: Alperen Uysal - Yusuf Talum (Dk. 64 Oktay Gürdal), Bartu Göçmen, Birkan Yılmaz, Umut Erdem, Cissokho, Oğuz Gürbulak (Dk. 76 Kaan Kaynak), Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 46 Ramirez), Osuji (Dk. 76 Kerem Arık), Fofana (Dk. 65 Efe Taylan Altunkara), Wriedt

        SAKARYASPOR: Szumski - Cebrail Karayel, Salih Dursun, Erdi Dikmen, Bülent Uzun (Dk. 90 Engin Can Aksoy), Murat Cem Akpınar, Emre Demir (Dk. 64 Kahraman Demirtaş), Fernando, Aabid (Dk. 85 Muhammed Himmet Ertürk), Gradel, Zagre (Dk. 63 Mustafa Pektemek)

        KIRMIZI KART: Dk. 90+4 Kahraman Demirtaş (Sakaryaspor)

        GOLLER: Dk. 48 ve 61 Fofana (Manisa FK), Dk. 23 Murat Cem Akpınar, Dk. 90 (P) Gradel (Sakaryaspor)

        SARI KARTLAR: Alperen Uysal, Birkan Yılmaz, Ramirez, Oktay Gürdal, Osuji, Kerem Arık (Manisa FK), Erdi Dikmen, Salih Dursun, Murat Cem Akpınar (Sakaryaspor)

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