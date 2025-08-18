Habertürk
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Göztepe
        GÖZ
        4
        Trabzonspor
        TS
        3
        Kayserispor
        KYS
        1
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Fenerbahçe
        FB
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Manisa FK: 2 - Hatayspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Manisa FK ile Hatayspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

        Giriş: 18.08.2025 - 00:09 Güncelleme: 18.08.2025 - 00:09
        Manisa FK sahasında kazandı!
        Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

        Stat: Manisa 19 Mayıs

        Hakemler: İlker Yasin Avcı, Azad İlhan, Mehmet Dura

        Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Umut Erdem (Dk. 44 Ayberk Karapo), Ada İbik, Bartu Göçmen, Cissokho, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 78 Yunus Yüce), Adekanye (Dk. 77 Emre Akboğa), Lindseth, Burak Süleyman (Dk. 46 Muhammed Enes Kiprit), Diony (Dk. 90+1 Fırat İnal)

        Atakaş Hatayspor: Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Hodzic, Engin Can Aksoy (Dk. 90 Deniz Aksoy), Kerim Alıcı, Abdulkadir Parmak (Dk. 79 Ünal Emre Durmuşhan), Kilama, Bamgboye, Strandberg, Okoronkwo, Görkem Sağlam

        Goller: Dk. 46 Bamgboye (Atakaş Hatayspor), Dk. 64 Kadir Kaan Yurdakul, Dk. 73 Muhammed Enes Kiprit (Penaltıdan) (Manisa FK)

        Sarı kart: Dk. 22 Cissokho (Manisa FK)

