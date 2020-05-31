Manisa dağlarından köylüye "çiçek gibi" kazanç

İlçeye bağlı Danışmentler, Yavaşlar, Elek, Yarbasan ve Kışlak mahallelerinde bahar yağmurlarıyla beraber kırlarda kendiliğinden yetişen papatyalar kadınların en önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.
Kiminin okul harçlığı için kiminin ev bütçesine katkı sunmak için binbir emekle toplayıp kuruttuğu papatyalar, ilçeye gelen tüccarlara kilogramı 40 liradan satılıyor.
Her sabah gün ağarmadan çıkılan yaylada öğleye kadar papatya kesimi yapan kadınlar, eşek sırtına yükledikleri çiçeklerle evlerine dönüyor.
Saplarından ayrılan papatyalar, evlerin teraslarına serilen örtülerin üzerinde kurutuluyor.
Papatya kuruları, ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılmak üzere tüccarlar tarafından satın alınıyor.
- 15 mahallede papatya hasadı yapılıyor
Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kır papatyasının ilçenin önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu dile getirerek, 15 mahallede pek çok kadınının papatyalarla ev bütçesine katkı sunduğunu söyledi.
İlaç ve kozmetik sanayisinin kuru papatyaya yoğun talep gösterdiğini dile getiren Köse, "Papatya kurusunun kilogramı geçen yıl 35 liraydı, bu sene ise 40 liraya yükseldi. Geçtiğimiz yıl 2 ton civarında bir rekolte elde ettik. Bu yıl 3 ton papatya rekoltesi bekliyoruz." dedi.
Köse, ilçedeki kadınların papatyanın yanı sıra doğada yetişen çitlembik, hatmi çiçeği, kekik ve ayvadana otu gibi ürünleri de toplayarak sattığını ifade etti.
- "Okul harçlığımı çıkartıyorum"
İmceler Mahallesi'nden Kübra Özdemir bir çuval dolusu yaş papatyadan yaklaşık 13 ila 15 kilogram arasında kuru papatya elde edildiğini ifade ederek, "Kazandığımız parayla da ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Öğrenci olduğum için papatya kurutarak kazandığım paraları biriktirerek okul harçlığı ve eğitim masraflarımda kullanıyorum." diye konuştu.
Danışmentler Mahallesi'nden Sevim Çelik de 20 yıldır papatya toplayıp sattığını belirterek, "Papatya ev ihtiyaçlarını gidermede büyük bir destek oluyor. Mahallemizin geçim kaynağı diyebiliriz. Ben de buradan elde ettiğim geliri çocuklarıma harcıyorum." ifadelerini kullandı.
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