Manisa'da sağanak taşkınlara yol açtı
Manisa'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı derelerde taşkın yaşandı
- 1
Kent merkezinde dün geceden bu yana etkili olan sağanak, derelerin debisinin yükselmesine neden oldu.
- 2
Şehzadeler ilçesindeki Sarma Çayı üzerinde bulunan köprü, artan debi ve kuvvetli akıntıyla yıkıldı.
- 3
Jandarma ve AFAD ekipleri bölge önlem alarak yolu trafiğe kapattı, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.
-
- 4
Şehir merkezindeki Çaybaşı Deresi'nde yer alan istinat duvarının da bir kısmı çöktü, bölge bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
- 5
Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Tekeliler Mahallesi'ni ilçe merkezine bağlayan yolun bir kısmı ve tarım arazileri taşkın sonucu su altında kaldı.
- 6
Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve Şehzadeler ile Yunusemre ilçe belediyeleri ekipleri de muhtelif noktalarda yaşanan olumsuzluklara müdahale etti.
-
Fotoğraflar, AA tarafından servis edilmiştir.