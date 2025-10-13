Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Manisa'da okul müdürü ve öğretmene saldırı: 1 tutuklama

        Manisa'da okul müdürü ve öğretmene saldırı: 1 tutuklama

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kavaklıdere Şehit Murat Kartal Ortaokulu Müdürü N.Ö. ve eski müdür E.S., öğrencisi Y.G.'nin ağabeyi M.G. ve akrabaları tarafından saldırıya uğradı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden M.G. tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2025 - 18:55 Güncelleme: 13.10.2025 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okul müdürü ve öğretmene saldırı: 1 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, 10 Ekim'de Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'ndeki okul bahçesinde meydana geldi.

        İddiaya göre 8'inci sınıf öğrencisi Y.G., matematik dersi sırasında sınıfın huzurunu bozduğu gerekçesiyle tartıştı. Sınıftan çıkan Y.G., durumu ailesine anlatmak için okuldan çıkmak istedi. Y.G.'nin okuldan çıktığını gören okul müdürü N.Ö. ile öğretmen E.S., öğrenciyi durdurdu.

        Bu sırada okula gelen öğrencinin ağabeyi M.G. ve akrabaları, N.Ö. ve E.S. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında eğitimciler N.Ö. ve E.S. darbedildi.

        İhbar üzerine okula jandarma ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili M.G. ile 2 akrabası gözaltına alındı. 2 kişi ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #manis
        #manisa haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mısır'da tarihi Gazze zirvesi
        Mısır'da tarihi Gazze zirvesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan havada 'Netanyahu' diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan havada 'Netanyahu' diplomasisi
        ABD Başkanı Trump İsrail'de
        ABD Başkanı Trump İsrail'de
        Ateşkesin ardından ilk esir takası
        Ateşkesin ardından ilk esir takası
        Mısır'da tarihi barış zirvesi
        Mısır'da tarihi barış zirvesi
        Dünyadan Türkiye'ye Gazze teşekkürü
        Dünyadan Türkiye'ye Gazze teşekkürü
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Daha 17 yaşındaydı... Çuval için feci ölüm!
        Daha 17 yaşındaydı... Çuval için feci ölüm!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! Caniye ceza yağdı!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! Caniye ceza yağdı!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        İki kardeşe kurşun yağmuru! 10 bin TL'lik cinayet!
        İki kardeşe kurşun yağmuru! 10 bin TL'lik cinayet!
        Türkiye'de 5 bin ton altın var
        Türkiye'de 5 bin ton altın var
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!
        Habertürk Anasayfa