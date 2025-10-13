Manisa'da okul müdürü ve öğretmene saldırı: 1 tutuklama

Olay, 10 Ekim'de Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'ndeki okul bahçesinde meydana geldi.

İddiaya göre 8'inci sınıf öğrencisi Y.G., matematik dersi sırasında sınıfın huzurunu bozduğu gerekçesiyle tartıştı. Sınıftan çıkan Y.G., durumu ailesine anlatmak için okuldan çıkmak istedi. Y.G.'nin okuldan çıktığını gören okul müdürü N.Ö. ile öğretmen E.S., öğrenciyi durdurdu.

REKLAM advertisement1

Bu sırada okula gelen öğrencinin ağabeyi M.G. ve akrabaları, N.Ö. ve E.S. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında eğitimciler N.Ö. ve E.S. darbedildi.

İhbar üzerine okula jandarma ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili M.G. ile 2 akrabası gözaltına alındı. 2 kişi ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fotoğraf: AA, temsilidir.