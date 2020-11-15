Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Işıklar Mahallesi Muhtarı Süleyman Baştük (55),koronavirüse yenildi.

Alaşehir Devlet Hastanesi'ne koronavirüs belirtileri üzerine başvuran Işıklar Mahallesi Muhtarı Süleyman Baştük tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Baştürk, dün akşam saat 19.00 sıralarında hayatını kaybetti.

2 çocuk babası Muhtar Süleyman Baştürk'ün 15 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü belirtildi. Muhtar Baştürk'ün bugün toprağa verileceği öğrenildi.

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