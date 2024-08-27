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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da motosiklet park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Son dakika haberleri

        Manisa'da motosiklet park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Manisa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada motosiklet sürücüsü öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 00:42 Güncelleme: 27.08.2024 - 00:44
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        Manisa'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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        Manisa'da park halindeki TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, arkasındaki kişi ağır yaralandı.

        KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET TIR'A ARKADAN ÇARPTI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        DHA'nın haberine göre; kaza, dün saat 18.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi girişinde meydana geldi. Latif Karaçam (45), motosikleti ile bir otomobili geçmeye çalıştığı sırada, direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan A.D. (28) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

        SÜRÜCÜ KAZA YERİNDE ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın dorsesinin altına giren motosiklet sürücüsü Latif Karaçam kaza yerinde yaşamını yitirirken, arkasındaki H.K. (25) ise ağır yaralı olarak sağlık ekiplerince Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Karaçam'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Manisa
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