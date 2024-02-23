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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Manisa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Manisa Salihli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan tomruk yüklü kamyon, refüjü aşarak karşı yönden gelen otomobile çarpıp devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 00:29 Güncelleme: 23.02.2024 - 00:31
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        Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonun otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kula yönünden Salihli istikametine giden Mustafa Yegin (57) yönetimindeki tomruk yüklü kamyon, refüjü aşarak karşı yönden gelen B.Y. (25) idaresindeki otomobile çarparak devrildi.

        KAZA YERİNDE ÖLDÜ

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri sürücü Yegin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü, Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yegin'in cesedi otopsi için Salihli Devlet Hastanesine götürüldü.

        YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

        Kaza nedeniyle yola devrilen tomrukların kaldırılmasının ardından karayolu yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Manisa
        #Salihli
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