Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Kayalıoğlu Mahallesinde T.H.'nin (42) ev ve eklentilerine baskın yaptı.

Yapılan aramada 75 litre sahte içki ve içki yapımından kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.H. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.