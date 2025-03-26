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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da iki araç arasında sıkışan motosikletli öldü | Son dakika haberleri

        Manisa'da iki araç arasında sıkışan motosikletli öldü

        Manisa Turgutlu'da hafif ticari araç, motosiklet ve servisin karıştığı trafik kazasında iki araç arasında sıkışan motosiklet sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 04:13 Güncelleme: 26.03.2025 - 04:18
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        İki araç arasında sıkışan motosikletli öldü
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu Avşar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Abdullah Özgüven (71) yönetimindeki hafif ticari araç, tali yoldan İzmir-Ankara Karayoluna çıkan Sezai Gök (46) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklete çarptı.

        MOTOSİKLET, 2 ARAÇ ARASINDA SIKIŞTI

        Motosikleti önüne alıp sürükleyen hafif ticari araç, emniyet şeridinde olan servis aracına da arkadan çarparak durabildi. Motosiklet, hafif ticari araç ile servis aracının arasında sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sezai Gök (46)
        Sezai Gök (46)

        MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'nın haberine göre; ekiplerce yapılan kontrolde Sezai Gök’ün kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif ticari aracın yaralanan sürücüsü Abdullah Özgüven, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazada hayatını kaybeden Sezai Gök'ün Turgutlu İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü'nde çalıştığı, 7 Eylül Stadyumu'nda görev yaptığı öğrenildi.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Manisa
        #Turgutlu
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